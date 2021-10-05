نعتذر وشكرا لتحملكم .. رسالة جديدة من فيسبوك لمستخدميه

نشرت صفحة فيس بوك ، اعتذارا جديدا لمستخدميها على الأعطال التي وقعت أمس ودامت لمدة تصل لـ 6 ساعات .

وجاء نص الرسالة كالتالي :" إلى المجتمع الضخم من الأشخاص والشركات حول العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون.



لقد كنا نعمل بجد لإعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا ويسعدنا الإبلاغ عن انها عادت على الانترنت.. شكرا لتحملكم معنا ".

ترك الانقطاع المفاجئ للشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، ومنصات إنستجرام وواتساب وماسنجر، وحتى نظام الاتصالات الداخلية للشركة "وورك بليس"، ملايين الأشخاص في أنحاء العالم بشكل غير متوقع بدون تطبيقاتهم الاجتماعية الأساسية التي يعتمدون عليها يومياً، مما أثار ردود فعل متباينة، وتقديرات بخسائر في الاقتصاد العالمي تتجاوز 100 مليون دولار لكل ساعة توقف.



وبرغم عودة الخدمات عقب 6 ساعات تقريبًا، استفادت المنصات الاجتماعية الأخرى من الوضع السيئ للفيسبوك، فقد أبلغت منصة "سيجنال"، للمراسلة عبر الإنترنت التي توفر تشفيرًا شاملاً، عن ارتفاع في عمليات الاشتراك في خدمتها، كما تدفق الملايين إلى تويتر للتعبير عن ردود فعلهم التي مثّلت فوضى عارمة وتباينت بين تشجيع ومزاح وامتعاض والدعوة لعودة الخدمة.