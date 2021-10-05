بن زايد: المعلمون يحملون أنبل رسالة ويضيئون لنا المستقبل

يوم المعلم العالمي ..

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، تغريدته عبر صفحته الرسمية على “تويتر” والتي قال فيها: “تحية تقدير إلى معلمينا وكل من تلقينا العلم على أيديهم .. يحملون أنبل رسالة، ويضيئون بالعلم والمعرفة طريقنا نحو المستقبل”.

وختم تغريدته قائلا: “فلهم وللمعلمين في العالم الشكر بمناسبة يومهم العالمي”.

وكانت منظمة اليونسكو في العام (1966) أوصت بوضع معايير وطنية لكل بلد لتحسين أوضاع المعلم، مهنياً وأكاديمياً ومادياً واجتماعياً، من أجل تمكينه من تحسين عملية التعلّم والتعليم، واعتمدت الخامس من أكتوبر- يوماً عالمياً للمعلم، بهدف إثارة الاهتمام العالمي بالمعلم، وتقدير دوره التنموي، بشرياً ومجتمعياً.

كما دعت دول العالم للاحتفال بهذا اليوم بطرقها الخاصة: في المدارس والمراكز والمنتديات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني.