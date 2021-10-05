اليوم.. ميسي ينضم للمنتخب الأرجنتيني استعدادا لمواجهة باراجواي

خاض منتخب الأرجنتين، مساء الاثنين/فجر الثلاثاء، أول مران له استعدادا لمواجهة الخميس المقبل، أمام باراجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ولم يشهد المران أي مفاجآت، حيث ينتظر منتخب "التانجو" انضمام نجمه ليونيل ميسي خلال ساعات اليوم.

ونشرت وكالة الانباء الإسبانية بيان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حيث كتب: "أجرى اللاعبون القادمون من أوروبا إلى جانب لاعبي الأندية المحلية أول تدريبات لهم، وكانت ذات كثافة قليلة بالنظر لوصول معظم اللاعبين للتو من السفر من القارة العجوز".

وينتظر أن ينضم ثلاثي نجوم باريس سان جيرمان، ميسي وأنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، للمنتخب اليوم.

وسيجري المنتخب مرانا آخر غدا، الأربعاء، على الأراضي الأرجنتينية قبل السفر إلى باراجواي لخوض مواجهة التصفيات.

وبعدها بثلاثة أيام ستستقبل الأرجنتين نظيرتها أوروجواي قبل أن تواجه ضيفتها بيرو أيضا يوم 15 من الشهر الجاري.

وتتصدر البرازيل والأجنتين جدول التصفيات برصيد 24 و18 نقطة على الترتيب، تليهما أوروجواي (15) والإكوادور (13) وكولومبيا (13) وباراجواي (11) وبيرو (8) وتشيلي (7) وبوليفيا (6) وفنزويلا (4).