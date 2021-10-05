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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منح بقيمة 220 ألف جنيه .. رئيس أكاديمية البحث العلمي يكشف التفاصيل |فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمود صقر ، رئيس أكاديمية البحث العلمي ، على خلفية منحة برنامج " علماء الجيل القادم ، إن البرنامج موجه لأوائل الخريجين ، وأصحاب التقديرات العالية ،  موضحا أن البحث العلمي الحديث صناعة مكلفة .

 

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن البحث العلمي يحتاج لتفرغ تام من الطالب ، وشغف تام للدراسة ، والأبحاث العلمية .

 

وتابع " صقر " : أن عدد المنح تتحدد من خلال عدد المتقدمين للدراسة ، وهم أصحاب أعلى تقدير في الكليات ، وعند المساواة في الدرجات بين الطلاب يتم النظر لشهادات اللغة الإنجليزية المعتمدة، مشيرا إلى أن الطالب يختار مجال المنحة التي تناسبه ، والمركز البحثي التي يتمنى الدخول إليه ، والجهة التي يرغب أن يكون تابع لها .

 

ولفت إلى أن الطالب يتمتع بالاختلاط مع عدد من العلماء بالخارج ، ويكون له في ذلك الفرصة للحصول على المنح بالداخل ، من خلال مؤتمرات خارج مصر ، متابعا : ”قيمة المنحة للفرد 220 ألف جنيه ” . 

رئيس أكاديمية البحث العلمى الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي برنامج 8 الصبح توك شو منح مجانية

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