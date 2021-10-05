منح بقيمة 220 ألف جنيه .. رئيس أكاديمية البحث العلمي يكشف التفاصيل |فيديو

قال الدكتور محمود صقر ، رئيس أكاديمية البحث العلمي ، على خلفية منحة برنامج " علماء الجيل القادم ، إن البرنامج موجه لأوائل الخريجين ، وأصحاب التقديرات العالية ، موضحا أن البحث العلمي الحديث صناعة مكلفة .

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن البحث العلمي يحتاج لتفرغ تام من الطالب ، وشغف تام للدراسة ، والأبحاث العلمية .

وتابع " صقر " : أن عدد المنح تتحدد من خلال عدد المتقدمين للدراسة ، وهم أصحاب أعلى تقدير في الكليات ، وعند المساواة في الدرجات بين الطلاب يتم النظر لشهادات اللغة الإنجليزية المعتمدة، مشيرا إلى أن الطالب يختار مجال المنحة التي تناسبه ، والمركز البحثي التي يتمنى الدخول إليه ، والجهة التي يرغب أن يكون تابع لها .

ولفت إلى أن الطالب يتمتع بالاختلاط مع عدد من العلماء بالخارج ، ويكون له في ذلك الفرصة للحصول على المنح بالداخل ، من خلال مؤتمرات خارج مصر ، متابعا : ”قيمة المنحة للفرد 220 ألف جنيه ” .