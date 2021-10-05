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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استغناء الإسماعيلي عنه.. محمد صبحي يدرس اعتزال كرة القدم

محمد صبحي حارس مرمى
محمد صبحي حارس مرمى فريق الإسماعيلي

أبلغ مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، محمد صبحي، حارس الفريق، بعدم حاجة الفريق لجهوده، في الموسم الجديد 2021 - 2021.

وتقبل محمد صبحي قرار مجلس الإدارة، حيث يدرس الحارس اعتزال كرة القدم،  بعد استغناء الإسماعيلي عنه، نظرا لتقدمه في العمر.

ودعم مجلس إدارة الإسماعيلي، مركز حراسة المرمى، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بالتعاقد مع أحمد عادل عادل عبد المنعم وعمر رضوان من الجونة.

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أبو جريشة يتغزل فى معسكر الإسماعيلى بالإسكندرية قبل انطلاق الموسم

ويخوض فريق الإسماعيلي معسكرا في الإسكندرية، حاليا، بقيادة مدربه طلعت يوسف، استعدادا للموسم الجديد.

 

الإسماعيلي يطالب بدعم النادي لضم لاعبين في الميركاتو الصيفي
 

في سياق متصل، وجه علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية في الإسماعيلي، رسالة لمسئولي الرياضة في مصر بشأن ضرورة دعم الأندية الشعبية في ظل ارتفاع أسعار شراء اللاعبين في الدوري المصري خاصة عقب صعود عدد من فرق الشركات.

وقال أبو جريشة، في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت"، إن أندية مثل المصري والإسماعيلي والاتحاد عمرهم أكثر من ١٠٠ عام ومعظم لاعبي المنتخب على مر التاريخ كان من تلك الفرق.

وأضاف أن الإسماعيلي ضم مجموعة من اللاعبين على مستوى عال] ويقترب من ضم لاعب افريقي في مركز رأس الحربة.

وأوضح أبو جريشة، أن فرق الناشئين في الإسماعيلي يمتلك مجموعة مميزة ولكن من الصعب تصعيدهم للفريق الأول، خاصة أن الفريق الأول يعاني من عدم الاستقرار، مشددا على أن الناشئين يطالبون مقابل مادي ضخم بخلاف الماضي.

وأكد أن الإسماعيلي قام بضم عناصر كبيرة مثل فتحى وسيد معوض وشريف عبد الفضيل بمقابل بسيط ولكن الآن الوضع مختلف.

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