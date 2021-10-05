تمثال ممشى أهل مصر.. إطلالة رائعة على نيل القاهرة وكواليس نحته

كشف الدكتور أحمد موسي، مدرس النحت الميداني بكلية الفنون الجميلة بالزمالك ومصمم تمثال ممشي أهل مصر، كواليس نحته للتمثال، قائلا: إن نحت التمثال استغرق العديد من الوقت للتصميم والتنفيذ.



وأضاف أحمد موسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن من أسباب نجاح نحت التمثال هو أن الهيئة الهندسية فكرت فى تصميمه منذ فترة طويلة، معقبا: "أدوني وقت كامل وأكتر من اللي عايزه.. التمثال خلص ولسة الإفتتاح متمش للجمهور".



وتابع أن فكرة تصميم التمثال أتت عندما قام بزيارة المكان وتصميمه بناء عليه، لافتا إلى أنه قام بعمل ثلاث "إسكتشات" قبيل تصميمه وعقد إجتماعا مع ضباط الهيئة والمكتب الاستشارى وتم اختيار التصميم وتم البدء فى تنفيذه.



وأشار إلى أنه استغرق تنفيذه خمسة أشهر، كاشفا عن طريقة تصميمه للسيدة وهي ترفع يديها، قائلا: "كان فيه تعليقات كتيرة عليه ولي إيديها عاملة كدا.. وتفسيرها هو أن المياه هتنزل من يديها".



وأفاد أن موقع الذى صمم التمثال به يعتبر موقع مدهش، حيث إنه على النيل مباشرة، إضافة إلى أنه داخل مشروع ممشي أهل مصر، متابعا أن هذا الموقع سيكون مفتوح للجمهور كله.

