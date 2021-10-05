العاصفة شاهين .. سفارة السعودية بعمان : جميع مواطنينا بخير

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عُمان سلامة جميع المواطنين، وأعضاء البعثة الدبلوماسية بخير ، مشيرة إلى أنها لم تتلق بلاغات من مواطنين تعرضوا لإصابات خلال الحالة المدارية لإعصار شاهين.

وبينت السفارة بحسب صحيفة “عكاظ ”أن إعلان السلطنة انتهاء الحالة المدارية، التي اتجهت شمال السلطنة، على هيئة أمطار غزيرة.



وأضافت : بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالاهتمام بالمواطنين والحرص على سلامتهم، لاسيما أثناء الأزمات والكوارث الطبيعية، وبمتابعة وزير الخارجية وأيضا متابعة مباشرة وميدانية من سفير المملكة لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، استنفرت كل كوادرها وطاقاتها للتعامل مع المواطنين الموجودين منذ بداية الإعصار.

كما شكلت السفارة لجنة الطوارئ لتقديم كل ما من شأنه توفير الرعاية والاهتمام بالمواطن السعودي وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.