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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيديو| في اليوم العالمي للمعلم.. هيثم السيد حكاية مدرس أطلق مبادرات لتثقيف الطلاب

مبادرة عربية الحواديت
مبادرة عربية الحواديت

قال هيثم السيد، مدرس وصاحب مبادرات "عربية الحواديت وسلسلة سيلفي مع شهيد"، إن المعلم فى المقام الأول ينبغي أن يكون مبدع وفنان، مشيرا إلى أنه فى اليوم الأول له فى التدريس وهو قاصد أن يكون مختلف وأن يعطي أمثلة حية من لاعبين كرة قدم وشخصيات كارتونية وغيرها.


وأضاف هيثم السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أنه يريد أن يجعل التلاميذ أن يسعوا إلى التعليم، موضحا أن مبادرة عربية الحواديت يعد مشروع تطوعي غير ربحي على الإطلاق لنشر القراءة والكتابة الإبداعية ومحو الأمية للأطفال والمراهقين ومؤخرا يمكن الكبار فى قرى ونجوع مصر.


وتابع أنه يسافر بالسيارة الخاصة به هو والفريق الخاص به ويقيم بالأيام فى قرى معينة وعمل معسكرات لمحو الأمية، والمغادرة وهم تاركين مجموعة من الكتب لأهميته.
 

لاعبين كرة قدم مبادرة عربية الحواديت مشروع تطوعي غير ربحي محو الأمية للأطفال نشر القراءة قرى معينة معسكرات لمحو الأمية

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