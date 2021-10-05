الاشتباه في جسم غريب داخل جامعة القاهرة.. والداخلية تؤكد سلبية البلاغ

تعاملت أجهزة الأمن بالجيزة مع بلاغ ورد إليهم بالاشتباه فى قنبلة بمحيط جامعة القاهرة .
تلقت عمليات إطفاء الجيزة إخطارا بالاشتباه فى جسم غريب داخل كيس أمام جامعة القاهرة .
على الفور انتقلت كافة الأجهزة المعنية وتم غلق وفرض كردون أمني بمحيط البلاغ ، فيما تعامل رجال الحماية المدنية بالجيزة وخبراء المفرقعات مع البلاغ.
فى الوقت الذى تم إجراء بعض التحويلات المرورية بمحيط منطقة البلاغ ، حتي تم الانتهاء من التعامل معه ، وتبين من الفحص أنه بلاغ سلبي .
وتناشد وزارة الداخلية المواطنين عدم نشر أى أخبار أو معلومات مغلوطة من شأنها إحداث حالة من الفزع ، بعد أن تم رصد عدد من رواد السوشيال ميديا بتداول صور وأخبار تفيد بوجود قنبلة أمام جامعة القاهرة غير خلاف الحقيقة وتم التأكد من سلبية البلاغ .