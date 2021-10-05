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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاشتباه في جسم غريب داخل جامعة القاهرة.. والداخلية تؤكد سلبية البلاغ

الشرطة خلال التعامل
الشرطة خلال التعامل مع البلاغ

تعاملت أجهزة الأمن بالجيزة مع بلاغ ورد إليهم بالاشتباه فى قنبلة بمحيط جامعة القاهرة .

تلقت عمليات إطفاء الجيزة إخطارا بالاشتباه فى جسم غريب داخل كيس أمام جامعة القاهرة .

 

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على الفور انتقلت كافة الأجهزة المعنية وتم غلق وفرض كردون أمني بمحيط البلاغ ، فيما تعامل رجال الحماية المدنية بالجيزة وخبراء المفرقعات مع البلاغ.

فى الوقت الذى تم إجراء بعض التحويلات المرورية بمحيط منطقة البلاغ ، حتي تم الانتهاء من التعامل معه ، وتبين من الفحص أنه بلاغ سلبي .

وتناشد وزارة الداخلية المواطنين عدم نشر أى أخبار أو معلومات مغلوطة من شأنها إحداث حالة من الفزع ، بعد أن تم رصد عدد من رواد السوشيال ميديا بتداول صور وأخبار تفيد بوجود قنبلة أمام جامعة القاهرة غير خلاف الحقيقة وتم التأكد من سلبية البلاغ .

 

أجهزة الأمن بالجيزة قنبلة بمحيط جامعة القاهرة

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