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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري والمصارف المائية، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها بالكامل.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر .

 

سكان منطقة المراكبية فى البحيرة يستغيثون من أكوام القمامة

إزالة 40 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في البحيرة

 

وشدد محافظ البحيرة، على استمرار عمل تلك الحملات المكبرة للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات واسترداد حق الشعب.

 

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء وحید الحضري، بالتنسيق مع حماية النيل والري بتنفيذ حملة مكبرة  4/10 أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدي على مساحة ۲۳۷۹ م ۲ بنطاق عدد من قرى المركز والصادر لها قرارات إزالة، وهي عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض والمزروعات بنطاق قرى ( جزيرة نکلا، کفر عثمان، محلة بشر، محلتصا، كفر خضیر). 

 

كما تستأنف اليوم أعمال تنفيذ كافة الإزالات المقررة لعدد ۲۱ حالة أخرى بذات القرى بمساحة ۷۹۹5 م۲ تقريبا لتصل إجمالي حالات الإزالة إلى 61 حالة بمساحة إجمالية 10374 م۲ والصادر لها قرارات إزالة.

 

وأوضح محافظ البحيرة، أنه سيتم تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع الأمن وكافة الجهات المعنية لإزالة كافة صور التعديات مهما كان نوعها على حرم النيل والمجارى المائية بنطاق مدن ومراكز وقرى المحافظة وستكون حملات رادعة بإزالة كافة التعديات حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

البحيرة محافظ البحيرة إزالة التعديات الأراضى الزراعية محافظة البحيرة

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