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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب شاهين.. إجتماع عاجل لـمجلس وزراء سلطنة عمان

سلطنة عمان
سلطنة عمان

استعرض مجلس الوزراء العماني ، في جلسته اليوم الجهود المبذولة من كافة الجهات والقطاعات لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ، في الأماكن المتأثرة بتلك الأنواء، وذلك تجسيدًا للاهتمام السامي للسلطان هيثم بن طارق ، حول ما يتعلق بشؤون الوطن والمواطنين، والمحافظة على سلامة الأهالي والمقيمين عامة، واستكمالًا للمتابعة الدائمة للأنواء المناخية "شاهين" التي أثرت على أجزاء عزيزة من البلاد.

 

وبحسب صحيفة الشبيبة العُمانية ، فقد عبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا ومفقودي هذه الأنواء المناخية، ليتوجه للمولى عز وجل أن يمن على المتوفين برحمته الواسعة.

 

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كما عبًر السلطان هيثم بن طارق ، عن الشكر والتقدير لكل الجهود التي ساهمت وتسهم في التقليل من أضرار هذه الحالة المناخية على الأهالي ، والممتلكات مما كان له الأثر الإيجابي في التخفيف من تلك الحالة، ولاسيما  اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وكافة قطاعات الدولة من مؤسسات عسكرية وأمنية ومدنية والقطاع الخاص، إلى جانب اللجنة الوطنية للدفاع المدني والأرصاد الجوية والأجهزة الإعلامية.

 

وأضاف المجلس : تنفيذًا للتوجيهات السامية بتشكيل لجنة لتقييم الآثار الناتجة عن الأنواء المناخية، فقد استمع المجلس إلى تقييم مبدئي بشأن الحالة، والخطوات التي تنوي اللجنة اتباعها لإنجاز المهام المناطة بها.

 

وتابع : إن مجلس الوزراء إذ يتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المواطنين والمقيمين من كل مكروه، فإنه ليناشد كافة الجهات والقطاعات للتعاون في سبيل إعادة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن، حفظ الله عُمان الغالية وشعبها الأبي.

سلطنة عمان مجلس الوزراء العماني السلطان هيثم بن طارق شاهين الأرصاد الجوية

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