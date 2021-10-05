محافظ المنوفية يحيل عددا من المختصين بزاوية رزين للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولي القسم الفني بالوحدة المحلية لزاوية رزين وعدد من المختصين بمركز ومدينة منوف للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك لقيامهم باستصدار تراخيص بناء تحوي توقيعات مُبهمة للمهندسين المختصين وإنكار توقيعاتهم علي أوراق التراخيص وختمها بخاتم شعار الوحدة واعتمادها بالمخالفة للقوانين.



حيث تبين من خلال التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام قيام المختصين بالقسم الفني بالوحدة المحلية لزاوية رزين التابعة لمركز ومدينة منوف باستصدار تراخيص بناء أرقام 113 ، 114 لسنة 2021 موقعة بتوقيعات منسوب صدورها للمختصين بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة منوف.



وخلال التحقيقات أنكر المختصين بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة منوف تلك التوقيعات علي الرخص المشار إليها ، مؤكدين أنه تم استصدارها دون عرض أوراق التراخيص عليهم ، فضلاً عن قيام مسئول الخاتم بالوحدة المحلية بمنوف بختم التراخيص بخاتم شعار الدولة علي الرغم من ذلك لإضفاء الصفة الرسمية عليها وحال عدم اعتماد الرخصة 114 لسنة 2021 من سلطة الاعتماد المختصة بمجلس المدينة وما أسفر عنه التحقيقات من وجود شبهة تزوير في أوراق تلك التراخيص وعلى النحو الوارد بالأوراق ذات الصلة بالموضوع .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين.