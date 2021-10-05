عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 3 سائحين في انقلاب سيارة بطريق الغردقة رأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

لقي سائح روسي مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، فيما أصيبت زوجته وابنهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 15 طريق الغردقة/رأس غارب.

 

وكان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل على متنها 3 سائحين روس، ما أسفر عن مصرع الزوج وإصابة الزوجة ونجلها.

 

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

 

فيما أشار مصدر طبي إلى أنه جارٍ نقل الزوجة إلى مستشفى الغردقة العام لخطورة حالتها الصحية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وفي سياق مختلف، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر انطلاق القوافل العلاجية المجانية بمختلف مدن المحافظة بداية من اليوم 5 حتى 10 من أكتوبر الجاري، ثم تتجه إلى مدينة مرسى علم يومي 11 و12 من الشهر الجاري بمناطق الشيخ الشاذلي- حماطة- أبو غصون، ومنها إلى مركز صحة الأسرة بمرسى علم يومي 13 و14.

 

وتنتقل القوافل العلاجية يومي 15 و16 من أكتوبر إلى منطقة الحمراوين بمدينة القصير، ومنها إلى قرية أم الحويطات بمدينة سفاجا يومي 17 و18 من أكتوبر الجاري، وتختتم القوافل العلاجية المجانية خلال شهر أكتوبر الحالي يومي 19 و20 بقرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب.

رأس غارب البحر الأحمر اخبار مصر اخبار المحافظات الغردقة

ترشيحاتنا

الحرمين الشريفين يزين معرض الرياض الدولي.. تفاصيل

ألوان محذوفة وأخرى جديدة.. كاديلاك تكشف عن تغييرات في XT4 لعام 2022

أعضاء هيئة التدريس أبرزها..5 فئات معفاة من الضريبة|تفاصيل

مبابي يعلن الرحيل نهائيا عن باريس سان جيرمان.. ما هي وجهته المقبلة؟

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة

الرى تنفذ أضخم حملة لإزالة التعديات في تاريخ وزارة الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

إضافة الأبناء من سن عامين فأكثر على بطاقات التموين بهذه الشروط

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

خبير يكشف السبب الأساسي وراء عطل "فيسبوك" و "واتساب" |شاهد

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

وزير التعليم يعلق على اكتشاف مركز للدروس الخصوصية تحت الأرض في كفرالشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي في موسم الرياض ومباراة خيالية مع باريس سان جيرمان|فيديو

دليل 100% على وجود الفضائيين.. ظهور طبقين طائرين في السماء |صور

في ذكرى ميلادها.. كيف أحرجت بطلة «تايتانك» كيت وينسليت ليوناردو دي كابريو؟

نشرة المنوعات| حقيقة تمكن طفل صيني من تعطيل فيسبوك وواتساب.. عضة عنكبوت تتسبب في بتر أصابع رجل.. سمكة قرش تلتهم ساق شاب

فيديو

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وأهمل مبارك عائلته.. تفاصيل

فيديوجراف| من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن كل ما تملك

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ