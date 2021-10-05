مصرع وإصابة 3 سائحين في انقلاب سيارة بطريق الغردقة رأس غارب

لقي سائح روسي مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، فيما أصيبت زوجته وابنهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 15 طريق الغردقة/رأس غارب.

وكان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل على متنها 3 سائحين روس، ما أسفر عن مصرع الزوج وإصابة الزوجة ونجلها.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

فيما أشار مصدر طبي إلى أنه جارٍ نقل الزوجة إلى مستشفى الغردقة العام لخطورة حالتها الصحية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق مختلف، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر انطلاق القوافل العلاجية المجانية بمختلف مدن المحافظة بداية من اليوم 5 حتى 10 من أكتوبر الجاري، ثم تتجه إلى مدينة مرسى علم يومي 11 و12 من الشهر الجاري بمناطق الشيخ الشاذلي- حماطة- أبو غصون، ومنها إلى مركز صحة الأسرة بمرسى علم يومي 13 و14.

وتنتقل القوافل العلاجية يومي 15 و16 من أكتوبر إلى منطقة الحمراوين بمدينة القصير، ومنها إلى قرية أم الحويطات بمدينة سفاجا يومي 17 و18 من أكتوبر الجاري، وتختتم القوافل العلاجية المجانية خلال شهر أكتوبر الحالي يومي 19 و20 بقرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب.