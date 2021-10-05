مدبولي يهنئ السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.



وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة البواسل، ولجميع أبناء شعب مصر العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد، الذى استطعنا فيه استرداد أرضنا، مشيراً إلى أننا نستلهم من هذه الذكرى روح الفداء وقوة وعزيمة الإرادة لتحقيق الانتصار فى معركة التنمية لأغلى بقعة فى أرضنا، أرض الفيروز.



ووجه رئيس الوزراء كل التحية والتقدير للرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقائد العام وزير الدفاع، وكل رجال القوات المسلحة من ضباط وجنود على الجهود الكبيرة التي تبذل لتطوير الجيش المصرى العظيم، باعتباره الدرع الواقية للوطن ضد أي محاولة للعبث بأمنه واستقراره.



ونوه رئيس الوزراء إلى الاحتفال بيوم القضاء المصرى، والذى شرف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً على دور قضاء مصر الشامخ فى صون حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة، التى تنتشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة، حفاظاً على الوطن وصوناً لمقدساته.



وقدم رئيس الوزراء التهنئة لوزير العدل وقضاة مصر الشرفاء بهذه المناسبة، مؤكداً الاحترام الكامل للسلطة القضائية، وبما يضمن صون استقلالها الكامل، مشيداً فى هذا الصدد بما يتم بذله من جهود فى إطار تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، والتى تسهم فى تيسير الإجراءات على المتعامل مع هذه المنظومة.



وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى زيارة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، واستقباله بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعتبر أول استقبال لمسئول رسمي يشهده المقر.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الزيارة تأتى فى إطار تعزيز فرص التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض تجربة مصر فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها خلال هذه الفترة، فضلاً عن دور هذا المشروع فى تحقيق التنمية فى مختلف القطاعات، وتوفير المزيد من فرص العمل.