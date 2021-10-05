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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برعاية غرفة صناعة الملابس.. بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الالكترونيات و"سلامتكس للمنسوجات"

صدى البلد

 وقعت الدكتورة شيرين محرم القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة البحث العلمي، بروتوكول تعاون مع هاني سلام المفوض الرسمي لشركة سلامتكس للمنسوجات- أحد أعضاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، في إطار الجهود الحكومية التي تستهدف ربط القطاعات الصناعية بالبحث العلمي، وتوظيفه لخدمة خطط التنمية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.


وقالت الدكتورة شيرين محرم، في كلمتها خلال مراسم توقيع البروتوكول، إن الاتفاق يأتي في ضوء التطور السريع في كافة مجالات صناعة الإلكترونيات، في الوقت الذي يعمل المعهد على مساندة الصناعات المصرية وجميع تطبيقاتها المعتمدة على البحث والتطوير في مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.


وأوضحت أن البروتوكول يستهدف المساهمة في تطوير البحوث والقياسات في المجالات المشتركة ما بين الصناعات النسيجية والموجات الميكروئية، والتعاون بغرض تصنيع هوائيات ومكونات ومسارات توصيل مدمجة على النسيج عن طريق التطريز بخيوط جيدة التوصيل الكهربي من أجل تطوير تكنولوجيا الـ (Wearable devices). 


ويشمل البروتوكول الموقع على اتفاق للتعاون في عمليات مراقبة الجودة واكتشاف الأخطاء في عمليات صناعة النسيج عن طريق المعالجة الرقمية للصور المأخوذه لمراحل الإنتاج المختلفة، بالإضافة إلي التعاون في إدخال منظومات التعرف اللاسلكي (RFID) لمراقبة المنتجات المخزنة بمستودعات الشركة وتحديد مختلف البيانات الخاصة بها مثل تاريخ الإنتاج وأنواع الخامات المستخدمة في النسيج وعدد الأمتار في كل نول، بالإضافة لتصميم وتصنيع دوائر التحكم الآلى للربط بين حركة النول والأشكال المطلوبة وكذلك البرمجيات اللازمة لذلك.


وقال هاني سلام المفوض الرسمي لشركة سلامتكس للمنسوجات إن شركته تعد من أولى الشركات الرائدة في تصنيع الدانتيل والأقمشة المنسوجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تأسست عام 1936، وتصدر منتجاتها لأكثر من 20 دولة على مستوى العالم.


وأوضح أن الشركة تخصصت منذ عقدين في إنتاج المنسوجات التقنية الوقائية والمستخدمة في القطاع الطبي والدفاعي، حيث تمتلك معامل اختبارات نسيجية فيزيقية و كيميائية و كذلك معمل ميكروبيولوجي، كما لديها ما يقرب من 560 فنى تتنوع مهاراتهم في المجالات العلمية والحرفية المختلفة.


من ناحيته عبر الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، عن سعادته بالتعاون المشترك بين أحد أهم الشركات الأعضاء بالغرفة والتي لها باع طويل في صناعة الاقمشة المنسوجة ذات التقنيات العالية ومعهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة البحث العلمي، الأمر الذي يعزز التوجه الذي تتبناه الغرفة منذ نشأتها في ربط مجالات البحث العلمي باحتياجات الصناعة وتطويعها لخدمة عملية التطوير الشامل للمنتجات المحلية وزيادة القيمة المضافة عليها بما يسهم في تحسين تنافسيتها في الأسواق التصديرية وارتفاع أرباح الشركات. 


وأكد أن البروتوكول الحالي يساعد المصنع في زيادة جودة المنتجات وتقليص معدلات خطأ التصنيع لأقل الدرجات بما يخفض نسب الفاقد في العملية التصنيعية، كما أن وضع نظام احصائي للخامات في المخازن يمنح الشركة رؤية شاملة لاحتياجات والتعاقد عليها دون التعرض لمخاطر نفاذ بعض الخامات بشكل مفاجئ.

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