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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذروا منها.. شابة تجري جراحة عاجلة بسبب ارتدائها ملابس ضيقة

صدى البلد

تهوى بعض الفتيات ارتداء ملابس ضيقة، لأنها تعزز إحساسها بأنوثتها من خلال تحديد تفاصيل جسدها، ولكن قد يكون ضيق الملابس سببا في إحداث مضاعفات خطيرة على الجلد بسبب احتكاك الجلد بشكل قوي في الملابس. 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة امريكية تعيش في ولاية كارولينا الشمالية، قامت بنشر قصتها مع الملابس الضيقة، وحذرت الفتيات من الاعتياد على ارتداء ملابس ضيقة، خاصة في فصل الصيف. 

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قالت الشابة إنها خرجت من أسبوع مع بعض أصدقائها وقررت أن ترتدي سروالا ضيقا للغاية وكان يؤلمها أثناء ارتدائه إلا أنها صممت أن ترتديه في ذلك اليوم لإعجابها الشديد بشكله عليها.

 
وأضافت أنها تحملت ألما شديدا للغاية أثناء الخروج مع أصدقائها ولكنها كانت تحاول أن تنساه من خلال الحديث مع أصدقائها، إلا أنها فشلت في النهاية وتوجهت إلى أقرب مستشفى.

 
جدير بالذكر أن الفتاة أجرت عملية جراحية بسبب تلف جزء من الجلد في قدمها بسبب الاحتكاك، وكادت أن تجري عملية جراحية بسبب شعورها بألم شديد جدا في الكلى، وأخبرت الطبيب أنها كانت ترتدي سروالا ضيقا وأوضح أنه قد يكون السبب الأساسي في إحساسها بالألم، ولكن أعطاها مجموعة من المسكنات و لم تجر عملية جراحية في الكلى. 


بعد أسبوع من العلاج، ذكرت الشابة عبر حسابها أن السروال الضيق الذي كانت ترتديه كاد أن ينهي حياتها، وحذرت الفتيات من ارتداء الملابس الضيقة. 

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