حياة كريمة: انتهينا من أعمال الصرف الصحي في 210 قرى.. فيديو

قال المهندس طارق الرفاعي ، المتحدث باسم مبادرة " حياة كريمة " ، إن نسبة الانتهاء من مشاريع تطوير القرى التابعة لوزارة الإسكان وصلت لـ 70% في بعض المراكز ، موضحا أن المبادرة في طريقها لتنفيذ 36 محطة مياه جديدة .

وأضاف المهندس طارق الرفاعي ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " دي إم سي " ، أن المبادرة تقوم بمد وتدعيم شبكات الصرف الصحي ، متابعا : " عندنا 210 قرية تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي فيهم " .

وتابع : نعمل بالتوازي مع مشروعات الصرف الصحي لتأهيل الترع ، وتطوير المدارس ، وسيتم بعد الانتهاء منها دعم القرى بخدمات الاتصالات والانترنت .

وفي سياق أخر ، تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العمرانية الجديدة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عدد من المشروعات الجارية التى تأتى في إطار المتابعات الميدانية المتتالية لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "، التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، حيث رافقهم الدكتور مهندس سيد إسماعيل نائب الوزير لشئون البنية الأساسية ، ونائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

واستهلت الزيارة بتفقد الوزير والمحافظ لمشروع الصرف الصحى بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو والذى يخدم أكثر من ١٤ ألف نسمة وتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة ١٦٩ مليون جنيه حيث يضم المشروع محطة معالجة بطاقة ٢ إلى ٣ ألاف م٣/ يوم بنسبة تنفيذ ٢٠ ٪ ، بجانب عدد ٢ محطة رفع رئيسية وفرعية .