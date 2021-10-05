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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غلق باب التحويل من انتساب إلى انتظام بكلية البنات جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس  أنه سوف يتم غلق باب التحويل من انتساب إلى انتظام لطلاب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة .

وأشارت الدكتورة أميرة أنه يمكن للطلاب معرفة جداول الفصل الدراسي الأول من خلال الموقع الرسمي للكلية ومتابعتة لمعرفة كافة السمتجدات .

وأضافت الدكتور أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تم وضع 3 خطط استباقية للعام الدراسي الجديد 2021_2022 وهي أن تتم عملية التعليم بالشكل المباشر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإلزام جميع منسوبي الكلية بارتداء الكمامة والالتزام بعملية التباعد..

أما عن الخطة الثانية سوف تسير العملية التعليمية بالشكل الهجين كما هو عليه العام الماضي مع تطوير البنية التحتية للكلية بالكامل استعدادا لكافة السيناريوهات التي يمكن أن تحدث وأما عن الخطة الثالثة وهي في أسوأ الظروف أن تتم العملية التعليمية من المنزل فقط، لافتا إلى أنه سوف يتم ذلك حسب تعليمات من المجلس الأعلي للجامعات.

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وقالت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس  إن الكلية تقوم بتطعيم جميع الطالبات بالتعاون مع الوزارة وتخصيص أماكن للتطعيم منوها الى أن الكلية تستقبل 500 طالبة يوميا للتأكد انه مع بداية العام الدراسي الجديد  يكون جميع الطالبات قد تلقوا  لقاح كورونا وأما عن الطالبات المستجدات سوف يتم تطعيمهن مع الكشف الطبي.

 

كما قدمت  جامعة عين شمس تيسيرات جديدة للانتهاء من تطعيم جميع طلاب الجامعة بلقاح كورونا  قبل بدء العام الدراسي الجديد وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة .

أشارت جامعة عين شمس الي انه تم فتح جميع مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 1100 مركز تابعة لوزارة الصحة لتطعيم جميع طلاب الجامعات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي ودون الحاجة للتسجيل الإلكتروني المسبق، وعلى جميع الطلاب التقدم فى محافظاتهم وقراهم ومدنهم لأقرب مركز تطعيم لتلقي جرعة لقاح  كوفيد -١٩، ويتم التطعيم فورا بمجرد تقديم الطالب لبطاقة الرقم القومى.

 

وفي ذات السياق أكدت وزارة الصحة السماح بتطعيم طلاب الجامعة المستجدين الأقل من 18 عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا بوصفه آمنا بصورة تامة وعلى الطلاب  المستجدين التقدم لمراكز التطعيم سواء لمراكز وزارة الصحة او نقاط ومراكز التطعيم بجامعة عين شمس لتلقي التطعيم .

أكدت جامعة عين شمس علي  الاستمرار في تقديم التطعيم بمراكز التطعيم ال ١٣ المحددة مسبقا بالجامعة و بصفة دائمةًً لجميع الطلاب و لهيئة التدريس و العاملين بها بالتوازي مع مجهودات وزارة الصحة المقدرة حتي نستطيع سويا الانتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة قبل بداية العام الدراسي بنسبة ١٠٠٪؜ .

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