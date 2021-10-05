تجارية الجيزة: مد فترة عمل معرض "أهلا مدارس" حتى الخميس المقبل

أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن مد فترة تشغيل معرض أهلا مدارس الذي تنظمه الغرفة بإشراف من وزارة التموين والتجارة الداخلية والتعاون مع محافظة الجيزة في شارع فيصل ، وذلك حتى يوم الخميس القادم 7 أكتوبر، وذلك نظرا لما شهده المعرض من إقبال كبير من المواطنين نظرا لما وفره من منتجات وأدوات مدرسية بأسعار مخفضة.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إنه نظرا الإقبال الشديد على المعرض خلال الفترة الماضية حصلت الغرفة التجارية على موافقة لمد فترة عمل المعرض لمدة أسبوع حيث كان من المقرر أن ينتهي في الأول من أكتوبر الجاري، حيث شهد المعرض اقبالا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الماضية ما دفع الغرفة لبحث مد فترة عمل المعرض.





وأشار امبابي في بيان للغرفة إلى أن المعرض يضم اكثر من 50 جناح ل50 عارض، وأنه يتم عرض جميع المنتجات والأدوات المدرسية بتخفيضات تتراوح بين 30-50 ٪ عن الأسعار الرسمية لها، وشدد على أنه إدارة الغرفة راعت خلال الفترة الماضية من عمل المعرض اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة وعدم حدوث تكدس من المواطنين داخل المعرض ولذلك جاءت الموافقة على مد فترة العمل.