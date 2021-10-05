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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرعة تنشيطية من لقاح جونسون أند جونسون

"جونسون أند جونسون" تقدم طلبا للحصول على تصريح باستخدام جرعة تنشيطية ثانية

لقاح جونسون آند جونسون
لقاح جونسون آند جونسون

أعلنت شركة "جونسون أند جونسون"، اليوم الثلاثاء، أنها تقدمت بطلب للحصول على تصريح باستخدام جرعة تنشيطية ثانية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت شركة جونسون آند جونسون الثلاثاء إنها قدمت بيانات إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ لجرعة تنشيطية من لقاحها المضاد لكورونا لمن تبلغ أعمارهم 18 عاما أو يزيد.

ويأتي تقديم الطلب بعد أن حددت الإدارة الأسبوع الماضي اجتماعا في 15 أكتوبر للجنتها الاستشارية للخبراء لمناقشة ما إذا كانت ستسمح بإعطاء جرعة ثانية من لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة.

وقالت الشركة إن طلبها تضمن بيانات من دراسة في مرحلة متأخرة وجدت أن جرعة تنشيطية بعد 56 يوما من الجرعة الأولية وفرت حماية بنسبة 94% من أعراض كورونا في الولايات المتحدة، وحماية 100% من الأعراض الشديدة، بعد 14 يوما على الأقل من الجرعة التنشيطية.

وقالت شركة جونسون آند جونسون إن البيانات المقدمة في بيان صحفي تم تقديمها إلى إدارة الغذاء والدواء، ومنذ أن تلقت الشركة تصريحا طارئا في فبراير، تلقى 14.6 مليون شخص في الولايات المتحدة لقاح الشركة المكون من جرعة واحدة.

وأظهر لقاح جونسون آند جونسون القليل من علامات التراجع في فعاليته.

وأصدر الباحثون دراسة قارنوا فيها 390517 شخصًا تم تطعيمهم بـ 1524153 شخصًا غير محصنين، وبعد خمسة أشهر من التلقيح، ظلت فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد الاستشفاء ثابتة عند حوالي 81%.

ومع انتشار وباء كورونا، انتظر الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون، للحصول على إرشادات حول ما إذا كانوا سيحتاجون إلى جرعة معززة أم لا.

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