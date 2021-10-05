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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السلام على مر العصور.. عنوان معرض الفن التشكيلي فى احتفالية بمكتبة المعادي العامة بمناسبة بانتصارات أكتوبر

صدى البلد

تقيم مكتبة المعادي العامة معرض الفن التشكيلي "السلام على مر العصور" احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت إشراف العميد مصطفى شنجر مدير مكتبة المعادي وذلك في يوم 25 أكتوبر 2021 في تمام الساعة السادسة مساءً .

ويفتتح المعرض أ.د عادل عبد الرحمن، و الدكتورعلاء يوسف، والفنانة منه سعد، والفنانة ابتسام أبو العزايم، ورئيس اللجنة الفنية الفنان هشام طه، وضيفة الشرف الفنانة بدرية سعيد.

ويقيم المعرض بعدة شروط للراغبين في الاشتراك بالمعرض منها: التقدم بصور أعمال عالية الجودة، مقاسات الأعمال التي سيتم مشاركتها لا تقل عن 50×70 ولا تزيد عن 100×70، يسمح لكل فنان بإرسال   3 صور للموضوع المقترح على ان تقوم اللجنة بإختيار عمل واحد للمشاركة، سيتم تكريم الفنانين المشاركين في المعرض بشهادات تقدير، ويتم تقديم دروع تميز لأفضل ثلاثة أعمال بحفل الختام، حيث أخر موعد لاستلام الاعمال الخاص بالفيسبوك يوم الموافق 15 أكتوبر عام 2021، وأخر موعد استلام الأعماال المشاركو يوم 20 أكتوبر 2021.

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