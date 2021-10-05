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أول تحرك من البرلمان بعد أزمة تعطل فيس بوك ومنصاته.. نواب: العالم تأثر كثيرا بغياب مواقع التواصل.. مطالب لشركات الاتصالات بإبلاغ عملائها فور وقوع أى عطل.. وإطلاق حملات للتوعية بخطورة إدمانها ورشة لنشر الوعي بالحضارة المصرية.. أزياء مصر القديمة في بيت السناري بداية فك الغلاف القماشي الفضي والأزرق من قوس النصر في باريس أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي رئيس مجلس نواب كازخستان لبحث التعاون العلمي رئيس فيورنتينا يعلن رفض فلاهوفيتش تجديد عقده مع الفريق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أول تحرك من البرلمان بعد أزمة تعطل فيس بوك ومنصاته.. نواب: العالم تأثر كثيرا بغياب مواقع التواصل.. مطالب لشركات الاتصالات بإبلاغ عملائها فور وقوع أى عطل.. وإطلاق حملات للتوعية بخطورة إدمانها

منصات تواصل
منصات تواصل

النائب أحمد بدوي يجتمع والقومي للاتصالات لبحث أزمة تعطل الفيس ومنصاته

 وكيل اتصالات النواب: انقطاع منصات التواصل لساعات أحدث  حالة من البلبلة فى العالم

برلماني: تجربة وضع العالم أمام تجربة حقيقة

 

6 ساعات متواصلة أفقدت العالم توازنه، وكان لانقطاع الفيس بوك ومنصاته أثرا كبيرا على المواطنين ، وانتابتهم حالة من الضيق والقلق نتيجة تواقف الكثير من الأعمال المرتبطة ارتباطا وثيقا بمواقع التواصل ، فى حين ألحق هذا التوقف كبري الشركات العالمية خسائر اقتصادية فادحة، نتيجة اعتماد تسويق منتجاتها على هذه المنصات .

 

وحول هذا الأمر، أعلن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، عن اجتماعه بعد قليل ،مع الجهاز القومى للاتصالات وذلك لمناقشات تداعيات تعطل فيس بوك ومنصاته لأكثر من 6 ساعات أمس .وكيفية تعامل شركات الاتصالات مع الأمر لإبلاغ عملائها .


ومن المقرر أن تصدر اللجنة البرلمانية بيانا مساء اليوم حول الأزمة التى شهدتها هذه المنصات على مستوى العالم.

كما يشار إلى أن  الشبكة الاجتماعية والمنصات المملوكة لفيس بوك كانت قد توقفت عن العمل منذ  الساعة الخامسة مساء أمس ، واستمر العطل  لأكثر من 6 ساعات لم تعود بعدها بجميع الوظائف، ومع ذلك، لم يقل فيس بوك على وجه التحديد سبب انقطاع الخدمة.

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أول تحرك من البرلمان بعد أزمة تعطل فيس بوك ومنصاته

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مرثا محروس: العالم تأثر كثيرا بسبب غياب مواقع التواصل.. وعلى شركات الاتصالات إبلاغ عملائها فور وقوع أي عطل

من جانبه ، أكدت النائبة، مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن العالم تأثر كثيرا بسبب غياب مواقع التواصل، مشيرة إلى أنه كان هناك حالة من البلبلة نظرا لاعتماد كافة المواطنين فى العالم على هذه المنصات ، إلى جانب وجود ملايين الأعمال المرتبطة ارتباطا وثيقا بمواقع التواصل الاجتماعي .

 

وعن ما سيتم إتخاذه من إجراءات بالفترة القادمة، أشارت" محروس" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن تعطل الفيس بوك ومنصاته، وجب على الفور أن يكون هناك تحرك من النائب، أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، للتواصل من خلال اجتماع هام ، لسرعة التحرك ومتابعة  آخر المستجدات لحين اجتماع اللجنة للمناقشة الفعلية، ومن ثم إصدار بيان رسمي من اللجنة المختصة من مجلس النواب حول تداعيات الأزمة والتى تضررت منها  دول العام أجمع .

 

وأضافت وكيل اتصالات النواب ، أن الفترة القادمة ستشهد انعقاد عدة اجتماعات مع الوزارة ،  لتفادي مثل هذه الأخطاء الناجمة، وذلك من خلال كيفية تعامل شركات الاتصالات مع الحالات الطارئة لابلاغ عملائها .

 

وفى سياق متصل، قال النائب، أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،إن انقطاع منصات التواصل وعلى رأسها تطبيقي الفيس بوك والواتساب،أحدث تأثيرا سلبيا من الناحية الاقتصادية على معظم الشركات العالمية، والتى تضررت كثيرا نتيجة اعتماد تسويق منتجاتها على منصات التواصل ، الأمر الذي يستدعي ضرورة البحث لإيجاد حلول بديلة .

 

وأوضح" منصور" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن الفترة القليلة الماضية والتي انقطعت بها مواقع التواصل الإجتماعي إلى مايقرب 6 ساعات، وضعت العالم أمام تجربة حقيقة، وضعت الإنسان أمام نفسه،وإلى أي مدى وصل إدمانه بهذا العالم الإفتراضي،متسائلا:" هل أصبحت وسائل التواصل الوسيلة الوحيدة للتعبير عن أنفسنا وعلاقتنا الاجتماعية ؟"، وهذا وفقا لرأيه الشخصي.

 

وطالب وكيل اتصالات النواب، بضرورة إطلاق حملات للتوعية بخطورة إدمان هذه المنصات، مشيرا إلى أنها ظاهرة اجتماعية عالمية لا تقتصر فقط على مصر، كما أن الأسر أصبحت تعاني من حالة جمود خطيرة، وهذا يعد جرس إنذار للجميع، وعلى الأجهزة المعنية أن تتكاتف مع الدولة لإيجاد حلول فعالى لمواجهة هذه المعضلة.

 

 

 

فيس بوك لجنة الاتصالات احمد بدوي الجهاز القومي للاتصالات مرثا محروس مجلس النواب

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