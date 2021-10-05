فتاوى تشفي الصدور.. هل يجوز إعطاء الزكاة للوالدين؟.. حكم ذكر الله في الحمام أثناء الوضوء؟.. هل يشترط الغسل من الجنابة قبل الخروج من المنزل؟.. حكم من مات قبل أن يقضى ما فاته من صلوات؟

فتاوى تشفي الصدور

نذرت سجدة شكر لله شهراً فهل يلزم ذلك الوضوء وهل يجوز وقت الكراهة ؟

ما حكم ذكر الله في الحمام أثناء الوضوء؟

حكم لبس الذهب والحرير للرجال

أجهضت في السادس.. فهل لن يشفع الجنين لي إلا إذا ذبحت عقيقة له؟

حكم من مات قبل أن يقضى ما فاته من صلوات؟

هل يجوز إعطاء الزكاة للوالدين ؟

هل يشترط الغسل من الجنابة قبل الخروج من المنزل ؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالي.

فى البداية ورد سؤال مضمونة: نذرت أن أسجد سجدة شكر شهراً فهل يمكن السجود دون وضوء وهل يمكن أن يكون ذلك وقت الكراهة؟.. هكذا ورد سؤال أجاب لدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأجاب عن هذا السؤال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قائلاً: إن سجدة الشكر تكون لطلب نعمة او لدفع نقمة فسببها موجود سابقاً وبالتالى يمكن صلاتها فى أى وقت حتى فى وقت الكراهة مثل بعد العصر وبعد الفجر.

وأما عن حكم الوضوء فيها فقد اختلف العلماء بين الوجوب لأنها جزء من الصلاة ولذلك تأخذ حكم الصلاة فى شرائطها شرط فيما ذهب البعض الاخر انها سجود الشكر ليس من الصلاة وعليه يجوز السجود لها دون وضوء وفى اى مكان وهذا ما تأخذ به .

ثم ورد سؤال أخر مضمونة: « حكم ذكر الله في الحمام أثناء الوضوء » ورد سؤال لبرنامج ” فتاوى الأزهر “ يقول صاحبه « ما حكم ذكر الله تعالى في الحمام أثناء الوضوء».

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء أنه يستحب للإنسان أن يذكر الله قبل البدء في الوضوء أي قبل دخول الحمام وبعد الخروج منه.

وأوضح خلال رده على سؤال “ ما حكم ذكر الله تعالى في الحمام أثناء الوضوء ” عبرالبث المباشر لبرنامج «فتاوى الأزهر» على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع الفيس بوك أنه أختلف بعض الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من يرى أن يذكر الله قبل دخول الحمام وبعد الخروج منه ، والبعض يرى ان يذكر الله في سره وذلك لانهم يرون ان هذه ليست الخلاء الذي تحدث عنه الرسول بل أصبحت الحمامات في وقتنا الحالي من أكثر الأماكن طهارة وذلك لجريان الماء بها وبناء على ذلك يمكن للمرء ان يذكر الله في سره .

فيما قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الله عز وجل حض بني آدم على أن يتزينوا وأن يكونوا في صورة حسنة تظهر بها أثر نعمة الله على خلقه، فقال تعالى {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}، وفي الحديث الشريف قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ».





وأضاف "جمعة" خلال إجابته عن سؤال مضمونه: "ما حكم لبس الرجال للألماس والأحجار الكريمة والذهب الأبيض وكل ما هو دون الذهب والحرير الطبيعي من معادن نفيسة وأحجار كريمة؟"، أن هناك بعض أنواع الثياب والحلي قد أباحه الله تعالى للنساء وحرَّمه على الرجال وهما "الذهب والحرير" فقال صلوات الله تعالى عليه وتسليماته «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإناثهم» وأشار إلى الذهب والحرير، أما ما دون ذلك من الثياب وأنواع المعادن الأخرى المتعددة المتنوعة، فإنه يجوز للرجال والنساء استعمالها على السواء.





وأوضح أن الذهب الأبيض إذا كان سبائك مسبوكة من الذهب الأصفر فإنه يحرم على الرجال استعماله تختمًا وغيره إلحاقًا له بالذهب، وإذا كان المراد منه معدنًا آخر وهو من البلاتين فإنه جائز استعماله لأنه ليس بذهبٍ حقيقةً، اما لبس الرجال للماس والأحجار الكريمة وكل ما هو دون "الذهب والحرير الطبيعي" من معادن نفسية وأحجار كريمة فأنه يجوز للرجال التحلي به ولا حرج في ذلك شرعًا.



بينما تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “توقف نبض جنينى وهو في بطني فى الشهر السادس وغسل وصلي عليه، فهل حقا أنه لن يشفع لي إلا إذا ذبحت له عقيقة لأني لم أذبح عقيقة له؟”.



وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا نقول ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال “كل مولود مرهون بعقيقته” فالعقيقة لا تتعلق إلا بالمولود الذى ولد وكان فيه حياة، وفلم يقل الرسول كل جنين.

وأوضح مجدي عاشور أن العقيقة تتعلق بالمولود إذا ولد وكان به حياة، فلذلك الجنين لا تتعلق به عقيقة، فضلا عن أن المولود الذى له عقيقة ولم نعق عنه فهي سنة مؤكدة وليست واجبة، وليس لها تعلق بالشفاعة.



وتابع مستشار المفتي: أما الجنين أو السقط نسأل الله أن يكون فرطا لأمه يوما القيامة وشفيعا لها، وهذا ليس له تعلق بالعقيقة ولا أي شيء.



ونوه إلى أن الفرط والشفاعة تكون لمن دب فيه الروح، أي بعد 120 يوما، فإذا أجهضت الأم بعد الـ120 يوما أو مات الجنين فى بطنها أو كان هناك خطر على حياتها وراى الأطباء وجوب إنزاله فهناك جزاء من الله وثواب لصبرها وسيعوضها سبحانه غيره إن شاء الله.

وعن حكم من مات قبل أن يقضى ما فاته من صلوات هل يعذب أم يرحم ؟، هكذا ورد سؤال أجاب لدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأجاب عن هذا السؤال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قائلاً: "الله أرحم من ذلك بأكثر مما نتصور، فعلى العبد ان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بأنه أكثر رحمة مما يتصور الكون كله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن من يأخذ دينًا من أحد عليه أن يحرص على قضاءه حفاظًا على حقوق الناس، فإن مات قبل أن يسد دينه، فيجب أن يسد من تركته.

وأوضح عاشور أنه في حالة لم تكن له تركة يستحب أن يرده عنه ورثته، وإن لم يكن كذلك، ولكنه كان ينوي سد الدين، سد الله سبحانه وتعالى عنه دينه، "فإن كان هذا في حق الناس فما بالنا في حق الله الرحمن الرحيم؟"، وأضاف عاشور أن حقوق العباد مبنية على المشاححة وحق الله مبني على المسامحة، "فالذي يتحمل الدين عنك في حق البشر يتحمله عنك في حق الله بشرط النية".

و هل يجوز احتساب الأموال المنفقة على الوالدين من زكاة المال ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



ورد عبدالسميع، قائلًا: إن هذه الأموال لا يصلح أن تكون من زكاة المال لأنه لا يجوز إخراج زكاة المال للوالدين ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ""أنت ومالك لأبيك""، فلا يجوز للإنسان ان يخرج ماله لأبيه، وبالتالى لو أن أباه احتاج لأمر ما فيجب على ابنه أن يصرف عليه.



وأشار قائلًا: من اعتقد أنه أخرج مالا على أبيه وأمه زكاة فهو بذلك لم يخرج زكاة ماله لأنه أنفق ماله عليهم فيجب عليه ان يخرج زكاة ماله، فلا يجوز أن تعتبر الأموال التى تدفعها للوالدين انها زكاة لأنها ليست زكاة، ولأن الله عز وجل أوجب عليك ان تنفق عليهم.

وتابع: "كل ما وجب النفقة عليه لا يصلح أن نخرج عليه زكاة".

والغسل من الجنابة واجب على كل مسلم حتى يستطيع أداء العبادات ، والغسل من الجنابة يعني الطهارة من الحدث الأكبر وهي أحد أركان الإسلام الخمسة ، والغسل من الجنابة يجوز على التراخي وليس على الفورية .

والسؤال الحائر بين الكثير من الناس ، هل أذهب الى العمل على جنابة أم أكون آثما و تلعني الملائكة ؟



الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أكد إنه لا يصح شرعًا شيءٌ مما انتشر بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد تناول الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها.



وأضاف المفتي أنه لم يرد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، ولا أن كل شعرة من الجنب تحتها شيطان، وإنما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ملائكة الرحمة لا تقرب الجنب حتى يغتسل أو يتوضأ؛ روى أبو داود في "سننه" عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: جِيفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ، وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ».