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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية يشارك في فعاليات التدريب المشترك بتقنية الفيديوكونفرانس بين المديريات

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية يشارك في فعاليات التدريب المشترك

حضر  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم  فعاليات التدريب المشترك بتقنية الفيديوكونفرانس بين مديريات وإدارات التربية والتعليم ومديريات وادارات الشئون الصحية، وذلك بقاعة الفيديوكونفرانس بديوان المديرية.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار الاجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد COVID-19 .

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كما يتماشى مع توجيهات معالي السيدة أ.د وزير الصحة والسكان، لاحتواء التفشي ومنع انتشار المرض في البلاد، وفي إطار اجراءات وزارة الصحة والسكان لمواجهة كورونا، وإيماء إلى خطة القطاع الوقائي للاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد وتوفير بيئة صحية آمنة في ظل هذه التحديات.

وجاء ذلك بمشاركة فريق من مديرية الشئون الصحية، مدير عام الطب الوقائي – مدير إدارة الأمراض المعدية – مسنول الترصد – مدير إدارة الرعاية الأساسية – مسئول الصحة المدرسية السن المدرسي – مسئول الثقافة الصحية والإعلام السكاني من الادارات الصحية بمقرات إدارات التربية والتعليم مدير الإدارة – مدير الطب الوقائي – مدير الرعاية الأساسية – مسئول الصحة المدرسية – مسئول الثقافة الصحية.

تعليم الغربية فيديو كونفرانس فعاليات التدريب المشترك فعاليات العام الدراسي

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