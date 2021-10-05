الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على أقطاب اللحام

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، باستمرار فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي، من معادن عادية، وأقطاب اللحام ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا"، ويسرى هذا القرار لمدة 5 سنوات أخرى جديدة اعتباراً من غد الأربعاء.

كانت وزارة التجارة والصناعه اصدرت عام 2016 قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي، من معادن عادية) أقطاب اللحام (ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا بنسب تتراوح من 30 %إلى 41 %من القيمة سيف للشركات الصينية، و من 23 % إلى 58 % من القيمة سيف للشركات التركية.

وكان القرار يسري هذا القرار لمدة 5 سنوات انتهت اليوم الثلاثاء 5 اكتوبر 2021.

وجاء القرار بعد أن تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من شركة أورليكون مصر لأسياخ ومعدات اللحام والشركة المصرية السويدية لأسلاك اللحام ويمثل انتاج الشركتين 35 % من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، وأيدتهم شركة القادسية للصناعات الهندسية والتي يمثل إنتاجها أكثر من 60 % من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية .