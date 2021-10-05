عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة لنشر الوعي بالحضارة المصرية.. أزياء مصر القديمة في بيت السناري

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية للأطفال والنشء تحت عنوان "الأزياء في مصر القديمة"، غدا الأربعاء في تمام الحادية عشرة صباحًا بمقر بيت السناري الأثري التابع لمكتبة الإسكندرية بحي السيدة زينب بالقاهرة.

 

أقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي التعاون الثنائي
 

تركز الورشة على التعريف بالأزياء والملابس في مصر القديمة من خلال عرض الرسومات والنقوش الموجودة على جدران المعابد والمصاطب، وكذلك أشكال ملابس الرجال والسيدات والأطفال، فضلًا عن أنواع الأقمشة المستخدمة والحُلي والملابس وخاصة المصنوعة من الأقمشة الكتانية التي أُطلق عليها اسم "أشعة القمر المنسوج" دليلا على رقتها ورقيها وأناقتها.

 

كما تشمل الورشة تعليم الأطفال كيفية تصميم بعض النماذج المبسطة لأشكال هذه الملابس، وأشكال الحُلي ومنها القلادة الفرعونية.


وتهدف الورش إلى نشر الوعي والثقافة وتعريف الأطفال والنشء بالحضارة المصرية عبر العصور وتاريخ أجدادهم وإنجازاتهم، وغرس قيم الانتماء وحب الوطن في نفوسهم، وكذلك تنمية مهارات الإبداع والابتكار لديهم، وتعزيز الأداء الحركي والثقة بالنفس، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث والموروث الحضاري.
تستغرق الورشة يومًا واحدًا، وتستهدف الأطفال من سن 9 إلى 15 سنة.

الاسكندرية مكتبة الاسكندرية مصر القديمة الحضارة المصرية ورشة عمل بيت السناري محافظ الاسكندرية اخبار المحافظات اخبار الاسكندرية

موضوعات متعلقة

ضبط 80 طن ملح مجهول المصدر في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي التعاون الثنائي

محافظ الإسكندرية: 1712 محضرا إجمالي المحاضر التموينية خلال شهر واحد

قنصل السعودية بالإسكندرية يعرب عن تطلعه للتعاون المثمر مع الغرفة التجارية

التوقيت الشتوي.. حملات مكبرة لتطبيق مواعيد غلق المحلات بأحياء الإسكندرية

محافظة الإسكندرية: توفير 18 دارا لإيواء ذوي الهمم

للتهنئة بيوم المملكة الوطني.. الفريق أحمد خالد يلتقي قنصل السعودية في الإسكندرية

تخريج 396 طالبًا من الأكاديمية العربية في الإسكندرية

ترشيحاتنا

نزلة السمان قبلة ومملكة عشاق ركوب الخيل في مصر.. صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

احترس.. طعام شهير يخفض الكوليسترول ويقلل خصوبة الرجال

افتتاح أولى دورات القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام

إنشاء مركز خدمات سياحية تراثية بالأهرامات ونقل أهالي نزلة السمان الى حدائق أكتوبر

الإسكان تطرح 50 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو.. خطوات التقديم والشروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

رفض مقابلة ممدوح عباس.. الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي في موسم الرياض ومباراة خيالية مع باريس سان جيرمان|فيديو

دليل 100% على وجود الفضائيين.. ظهور طبقين طائرين في السماء |صور

فيديو

فيديو جراف.. عقارات بالملايين.. الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا غير دقيقة

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وإيهاب نافع حلقة وصل مع المخابرات.. تفاصيل

فيديوجراف| من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن كل ما تملك

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ