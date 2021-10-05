ورشة لنشر الوعي بالحضارة المصرية.. أزياء مصر القديمة في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية للأطفال والنشء تحت عنوان "الأزياء في مصر القديمة"، غدا الأربعاء في تمام الحادية عشرة صباحًا بمقر بيت السناري الأثري التابع لمكتبة الإسكندرية بحي السيدة زينب بالقاهرة.

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تركز الورشة على التعريف بالأزياء والملابس في مصر القديمة من خلال عرض الرسومات والنقوش الموجودة على جدران المعابد والمصاطب، وكذلك أشكال ملابس الرجال والسيدات والأطفال، فضلًا عن أنواع الأقمشة المستخدمة والحُلي والملابس وخاصة المصنوعة من الأقمشة الكتانية التي أُطلق عليها اسم "أشعة القمر المنسوج" دليلا على رقتها ورقيها وأناقتها.

كما تشمل الورشة تعليم الأطفال كيفية تصميم بعض النماذج المبسطة لأشكال هذه الملابس، وأشكال الحُلي ومنها القلادة الفرعونية.



وتهدف الورش إلى نشر الوعي والثقافة وتعريف الأطفال والنشء بالحضارة المصرية عبر العصور وتاريخ أجدادهم وإنجازاتهم، وغرس قيم الانتماء وحب الوطن في نفوسهم، وكذلك تنمية مهارات الإبداع والابتكار لديهم، وتعزيز الأداء الحركي والثقة بالنفس، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث والموروث الحضاري.

تستغرق الورشة يومًا واحدًا، وتستهدف الأطفال من سن 9 إلى 15 سنة.