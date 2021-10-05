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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بملصقات على منازلهم.. استدعاء حسان دياب ونواب لبنانيين للتحقيق مجددا في قضية المرفأ

انفجار بيروت
انفجار بيروت

حدد المحقق العدلي اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، مواعيد جديدة لاستجواب كل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق وإعادتهم للتحقيق مجددًا.

وحسب موقع "لبنان 24"، استدعي خليل إلى جلسة يوم 12 أكتوبر، وزعيتر والمشنوق إلى  جلسة في 13 أكتوبر، أما دياب فتم استدعاؤه إلى جلسة في 28 الشهر الحالي.

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وقرر بيطار إبلاغهم مواعيد الاستجواب بملصقات على مكان إقاماتهم، وعلى باب مكتب المحقق العدلي.

وكانت محكمة الاستئناف في بيروت، أعلنت الاثنين، إسقاط دعاوى تنحية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، بحجة الارتياب في حياده.

وحسب موقع "لبنان 24"، أصدرت محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا، رفض طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر والمتعلقة بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلاً لعدم الاختصاص النوعي.

كما ألزمت المستدعين طالبي الرد بدفع غرامة مالية مقدارها ٨٠٠ ألف ليرة عن كل واحد منهم.
 

المحقق العدلي اللبناني انفجار مرفأ بيروت مرفأ بيروت لبنان حسان دياب

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