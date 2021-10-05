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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بداية فك الغلاف القماشي الفضي والأزرق من قوس النصر في باريس

قوس النصر
قوس النصر

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، قيام عمال بتفكيك الغلاف القماشي الفضي والأزرق من قوس النصر في باريس بعد ثلاثة أسابيع من وضعه على المعلم الفرنسي الشهير.

كان حلم طفولته..فرنسا تغطي قوس النصر ب 270 ألف متر قماش تكريما لذكرى هذا الفنان

وذلك في إطار عرض فني يكرم الفنان تالجاري كريستو فلاديميروف جافاشيف وزوجته جين كلود دينات دي جيلبون.

الفنانان الراحلان كريستو وجين كلود تصورا المشروع في عام 1961. وبعد 50 عاما تم تجسيد المشروع من خلال فلاديمير يافاتشيف، ابن شقيق كريستو. وأكد يافاتشيف أن المواد المستخدمة في التركيب ستُعطى إلى منظمة بارلي غير الحكومية لإعادة تدويرها.

 

بدأت فكرة العمل الفني في أوائل الستينيات

ولدت فكرة العمل الفني في أوائل الستينيات، عندما عاش كريستو فلاديميروف جافاشيف البلغاري المولد وزوجته جين كلود دينات دي جيلبون في باريس.

 

 وتوفيت جين كلود في العام 2009، فيما فارق كريستو الحياة في مايو- أيار من العام الماضي.

 

الغلاف القماشي الفضي والأزرق قوس النصر باريس المعلم الفرنسي

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