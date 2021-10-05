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رئيس التحرير
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برلمان

فايزة صالح : مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية تمنح مصر دورا محوريا بالمنطقة

النائبة فايزة صالح
النائبة فايزة صالح عضو مجلس النواب

قالت النائبة فايزة صالح عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية تسعي جاهدة لإستغلال الموارد الطبيعية بالدولة الإستغلال الأمثل لا سيما مورد الكهرباء ليس فقط لإيجاد وفرة في الإنتاج بل الإتجاه إلي التصدير أيضا مما يعتبر إتجاه فريد من نوعه.

وأضافت فايزة صالح لـ "صدي البلد"، أن هناك عدد من مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول العربية منها الأردن وليبيا ومؤخرا السعودية حيث يأتي ذلك بمكاسب إقتصادية عظيمة علي الدولة.

ولفت عضوة مجلس النواب، إلي أن أبرز الخطوات الجادة التي اتخذتها القيادة السياسية بملف الكهرباء هي إنشاء عددا من محطات توليد الكهرباء بمختلف أرجاء الدولة وذلك بإعتبار هذه الخطوة ضمن تأسيس البنية التحتية للمشروعات التي تعتزم مصر الدخول فيها لتصدير الكهرباء.

وتابعت النائبة: “كما أن هذا النوع من المشروعات يضفي علي مصر دورا محوريا إقليميا لتبادل الكهرباء في المنطقة العربية”.

وأوضحت النائبة أن هذا المشروع يأتي تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربى مشترك .

وكشفت عن تحقيق هذا المشروع عن عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة الكبرى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء.

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