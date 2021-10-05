عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز البحوث الزراعية

استنباط أصناف جديدة.. كيف يسهم مركز البحوث الزراعية في المشروعات التنموية

مركز البحوث الزراعية
مركز البحوث الزراعية

شهدت السنوات الماضية  ومنذ تولي الرئيس السيسي الحكم، الكثير من الإنجازات التى تمت فى النهوض بالثروة الزراعية المصرية، وقد ساهم مركز البحوث الزراعية وهو أكبر جهة بحثية تطبيقية في مصر في تنمية الكثير من المجالات، وذلك لخدمة القطاع الزراعي المصري.

 

وخلال السطور التالية نكشف كيف يساهم مركز البحوث الزراعية فى المشروعات التنموية 
 

و يعد هو المحور الأساسي في تنفيذ الحملات القومية لاستنباط أصناف وسلالات جديدة من الحبوب وتحسين الأصناف الحالية، وجودة واستنباط أصناف جديدة من محاصيل الألياف والمشروع القومي للنهوض بالمحاصيل الزيتية والبصل والمشروع القومي للمحاصيل السكرية ومشروع النهوض بالحاصلات البستانية ومشروع رفع الكفاءة الإنتاجية للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
 

كما  يساهم المركز في زيادة الرقعة الزراعية، والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي المصري، وذلك من خلال "زيادة معدل الزيادة في الأصناف المستنبطة عالية الإنتاجية، وزيادة إنتاجية المحاصيل (أردب أو طن/فدان) للمحاصيل الإستراتيجية (القمح والذرة والأرز)، وارتفاع قيمة معامل التكثيف الزراعي، ومعدلات الزيادة في إنتاجية وحدة الأرض والمياه، والمساهمة في زيادة معدلات الاستثمار الزراعي، ومعدلات زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، ومساهمة المركز في زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، والمساهمة فى حماية الثروة الحيوانية وخفض معدلات الفجوة الغذائية من الإنتاج الحيواني والداجني".
 

ويعمل المركز  أيضا على المساهمة  فى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية ، مع السيطرة على بؤر الإصابة بالأمراض وعدم انتقالها إلي الأراضى الأخري  ، كما يتم فحص المزارع المعدة إنتاجها للتصدير لبيان خلوها من الأمراض.

ويقوم المركز بالتنسيق الكامل مع الهيئة للخدمات البيطرية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لتوثيق واعتماد مناطق خالية من مرض الأنفلونزا مما يتيح لمصر تصدير الدواجن وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد القومى.

كما يقوم بالمساهمة فى زيادة المخزون الإستراتيجي من اللقاحات لاستخدامها في برامج التحصين بالحيوانات والدواجن .

 

 

الرئيس السيسي القطاع الزراعى الحملات القومية استنباط أصناف جديدة مركز البحوث الزراعية المشروعات التنموية المركز

ترشيحاتنا

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مصر والسعودية دولة واحدة| فيديو

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

حكم تربية الكلاب في المنزل.. أمين الفتوى يكشف الحالات الجائزة

دراسة : الحصول على لقاح الإنفلونزا يقلل من الإصابة بالخرف بنسبة 14٪

أخبار التكنولوجيا.. بالأرقام خسائر مرعبة لفيسبوك.. وثروة مارك زوكربيرج تحتاج 2 مليون سنة شغل

بعد تخلي بيجو وسيتروين عنها... تويوتا تتولى تطوير وبناء أيجو X لعام 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

فيسبوك تكشف حقيقة تعرض بيانات المستخدمين للاختراق عقب الخلل الذي ضرب المنصة

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

فيديو

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

فيديو جراف.. عقارات بالملايين.. الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا غير دقيقة

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وإيهاب نافع حلقة وصل مع المخابرات.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ