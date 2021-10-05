بعد انقطاع الفيسبوك.. خبير: مواقع التواصل أثبتت أنها جزء من حياتنا اليومية

قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن تعطيل مواقع التواصل الإجتماعي فجأة يشبه إنقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الإجتماعي أثبتت أنها أصبحت جزء من ثقافة الناس اليومية.



وأضاف طارق إلياس خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه سيكون هناك صعوبة فى الإستغناء عنه، حيث أن مواقع التواصل الإجتماعي تشبه النافذة المفتوحة التي يتم من خلالها إطمئنان البشر على من حولهم على العالم ومعرفة الأخبار.



وتابع أن مواقع التواصل الإجتماعي هي عبارة عن تواصل موجود على مدار اليوم، لافتا إلى أن هناك العديد من الأشخاص بعد مشكلة تعطيل الفيسبوك بدأوا أن يستخدمون الهواتف المحمولة، ولكنهم ليسوا معتدين عليه ولاقوا صعوبة فى الإتصال الصوتي.



وأشار إلى أن مواقع التواصل الإجتماعي مهمة نتيجة الكتابة فى حال كان الشخص مشغول للإتصال الصوتي، متابعا ان الأشخاص أنفسهم جعلوا تلك المواقع بتلك الأهمية، حيث أنها لم تصبح فقط للتواصل، بل للعمل.