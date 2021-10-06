غرفة دبي وموقع "إيباي" يوضحان للشركات الإماراتية أهمية تعزيز تواجدهم الرقمي

نظمت غرفة دبي بالتعاون مع موقع "إيباي" المتخصص بالتجارة الإلكترونية ندوة افتراضية بعنوان "عزز نمو أعمالك التجارية عالمياً مع إيباي" وذلك بهدف مساعدة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها إلى توسيع نطاق أعمالها وزيادة حجم مبيعاتها عبر الإنترنت.

وهدفت الندوة الافتراضية التي تم تنظيمها كجزء من برنامج "إيباي للأعمال- الإمارات" الذي تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش الشراكة بين غرفة دبي وموقع "إيباي" إلى تعريف المشاركين من الشركات العاملة في الدولة على فرص التصدير على "إيباي" بالإضافة إلى مشاركة الحضور قصص نجاح الشركات المتواجدة في "إيباي" وكيف استفادوا من المنصة لتوسيع نطاق أعمالهم عبر سوق الإنترنت.

وخلال كلمته الترحيبية في الندوة أكد حسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي أن الغرفة تسعى دائماً إلى دعمالشركات المحلية في إنشاء وبناء تواجدها عبر الإنترنت مضيفاً أن إطلاق برنامج "إيباي للأعمال- الإمارات" سيساعد الشركات العاملة في الدولة للوصول إلى عملاء جدد وتوسيع نطاق أعمالهم محلياً وعالمياً بالإضافة إلى توجيه ومساعدة الشركات الناشئة في عملية إطلاق مواقع إلكترونية خاصة بهم.

وأضاف الهاشمي قائلاً: "هناك حوالي 5000 شركة في دولة الإمارات تبيع منتجاتها حاليًا على موقع "إيباي". وتم تصدير أكثر من 300 ألفسلعة من الباعة في الإمارات خلال عام 2020. ومن خلال برنامج "إيباي للأعمال- الإمارات" يمكن للشركات الإماراتية أن تتقدم بخطوة واحدة الوصول إلى أسواق جديدة وخلق مصادر جديدة للإيرادات وتوسيع تواجدها عبر الإنترنت بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة." وبدوره قال إيليا كريتوف المدير العام للأسواق العالمية الناشئة في"إيباي": "لقد اخترنا غرفة دبي لتكون من أوائل شركائنا في دولة الإمارات حيث نتشارك نفس الأجندة مثل دعم الأعمال التجارية وتعزيز نموها ونجاحها. ونرغب في "إيباي" إلى زيادة دعمنا لتنمية الأعمال التجارية في دولة الإمارات ونحن فخورون بإطلاق برنامج التوسع الخاص بنا للشركات الإماراتية وذلك بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في بدء أعمالها على موقع "إيباي" ولتصبح من كبارالمصدرين. . شهدنا في العام الماضي وحده نموًا يزيد عن 28٪ من البائعين الإماراتيين على موقع "إيباي" ونعتزم مواصلة وتوسيع دعمنا للشركات المحلية." سيتمكن المشاركون في البرنامج من الوصول إلى أدوات وحلول تساعدهم على التواصل والوصول إلى أكثر من 185 مليون مستخدم نشط على موقع "إيباي" في الأسواق العالمية والاستفادة أيضاً من بوابة متخصصة على الموقع تقدم دعماً وخبرات رقمية مصممة خصيصاً للشركات في دولة الإمارات الراغبة في التوسع بأعمالها وتعزيز انتشارها على المستوى العالمي للوصول من خلال "إيباي" إلى 190 سوقاً حول العالم منها أسواق الولايات المتحدة الأمريكية واوروبا وآسيا وغيرها.

كما تشمل المزايا الإضافية التي سيحصل عليها الأعضاء الاستفادة من برامج تدريبية شخصية يقدمها خبراء "إيباي" والإدراج المجاني للشركات واستشارات متخصصة يقدمها خبراء "إيباي" حول تأسيس تواجد رقمي وتطويره على متجر "إيباي". وسيستفيد أعضاء الشبكة الإلكترونية العالمية الموثوقة الخاصة بغرفة دبي والتي تضم مجموعة من الشركات ومزودي الخدمات المحلية والإقليمية والعالمية الموثوقة على مجموعة من المزايا الحصرية والإضافية من "إيباي".