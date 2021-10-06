المصرف المركزي: مؤتمر "مستقبل النظام المالي" يرسم ملامح القطاع المالي

يشهد مؤتمر "مستقبل النظام المالي" الذي يستضيفه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يومي 13 و14 أكتوبر 2021 في موقع إكسبو 2020 دبي مشاركة نخبة مميزة من محافظي البنوك المركزية وشخصيات رائدة في القطاع المالي بالإضافة إلى رؤساء المؤسسات المالية والتكنولوجية من جميع أنحاء العالم.

يهدف المؤتمر - الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي - على مدى يومين إلى تعزيز مفهوم شعار إكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل"، من خلال تبادل المعرفة حول الموضوعات التي تشكل مستقبل النظام المالي.

وقال خالد محمد بالعمي محافظ مصرف الإمارات المركزي: "نهنئ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بالاطلاق الناجح لمعرض إكسبو 2020 دبي و الذي يعد إنجازا عظيما تتوج بها مسيرة 50 عاما من تاريخها وانطلاقا نحو الخمسين عاما القادمة.. فاستضافة دبي لإكسبو عقب الظروف الاستثنائية في عام 2020 جاءت ثمرة جهود متواصلة وترجمة فعلية بأن الإمارات لا تعرف المستحيل".

و أضاف معاليه: "إن ما يشهده العالم اليوم يتطلب جهدا متكاملا عبر مختلف القطاعات ولا يمكننا أن نحقق هدفنا المشترك بتعزيز القطاع المالي العالمي إلا من خلال دمج وتوحيد معارفنا وخبراتنا.. ويسعدنا أن نرحب بنظرائنا وبالخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة الفرص والتحديات التي نواجهها فعبر تواصل العقول يمكننا صنع مستقبل أفضل ".

تتضمن قائمة المتحدثين المشاركين من دولة الإمارات في المؤتمر..

الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة التحالف من أجل الاستدامة العالمية، ومؤسس مبادرات الشيخة شما بنت سلطان للاستدامة، والشريك والمؤسس لأرورا 50.. و سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.. و سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات و العميد خليفة مطر الحميري المدير التنفيذي لمراكز سعادة المتعاملين بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية و رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات.

فيما تتضمن قائمة المتحدثين الدوليين في المؤتمر" :" أندرياس دومبريت عضو سابق في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الألماني ورئيس مجلس إدارة شركة هوليهان لوكي و دينيس بو، نائب المحافظ، بنك فرنسا و فاتشيرا أرومدي، مساعد المحافظ لمجموعة عمليات الأسواق المالية في بنك تايلاند و لويز أوزو بريدا دا سيلفا، نائب المدير العام لبنك التسويات الدولية بسويسرا و بنديكت نولينز، رئيس مركز الابتكار في بنك التسويات الدولية في مركز هونغ كونغ وكولين بو المدير التنفيذي لسلطة النقد بهونغ كونغ ومعالي الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية وغوري سينغ، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة و الدكتور سامي السويلم، مدير عام معهد البنك الإسلامي للتنمية بالإنابة وكبير الاقتصاديين وسعادة الدكتور عبد الإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.