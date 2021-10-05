من واشنطن.. استشاري نظم معلومات يعلن السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك

قال الكاتب مهدي عفيفي استشاري نظم المعلومات إنه لأول مرة في التاريخ يحدث انقطاع في خدمات فيسبوك وتنستجرام وواتساب في توقيت واحد ولمدة طويلة.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد من واشنطن، أن أحد السيرفرات أو الخوادم انقطع عن العمل ولأن العمل يتم من المنازل فلم يستطيع العاملون الوصول لعلاج الخلل سريعا.



وأوضح أن تعطل المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة له بالتهكير كما يقال وكل ما في الأمر أن السيرفرات تعطلت وتبعها سيرفرات أخرى.



وتابع أن فيسبوك يهتم في المقام الأول بالربح المادي حيث أنه يحصل على صافي أرباح تصل إلى 40 بليون دولار ولا يعنيه الفائدة المجتمعية.



وأكد أن الكونجرس الأمريكي يناقش حاليا والجلسة مازالت ممتدة مشروع قانون واستجواب بخصوص أزمة فيسبوك وهناك اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على خروج التشريع والبيت الابيض يرحب بتشريعات تحكم تصرفات فيسبوك.

وأشار إلى أنه يوجد 10.2 مليون شكوى تم تقديمها لفيسبوك وانستجرام من المستخدمين خلال 7 ساعات وسيحصل المتضررون على تعويضات.