توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 6/10/2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 6-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا وصحيا: بالحديث عن صحتك ، حافظ على لياقتك البدنية واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

عاطفيا واجتماعيا:ستكون هناك فرصة عمل جديدة. تحتاج إلى التحقق من أموالك لأنه ستكون هناك نفقات خلال هذه الفترة.



برج الثور

عاطفيا:أنت محب للتميز وتشعر دائما بحاجة ملحة للحركة، لكن قد تميل للعصبية وعليك أن تتحكم في ذلك.

مهنيا وعائليا: من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

برج الجوزاء

عائليا وعاطفيا:يجب ألا تفرط في الثقة وأن تحل النزاعات مع أشقائك.



مهنيا واجتماعيا: سوف تقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك وأحبائك. سيكون هناك بعض التوتر العاطفي خلال هذه الفترة.

برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: يجب ألا تفرط في الثقة وأن تحل النزاعات مع أشقائك.



عائليا وعاطفيا: سوف تقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك وأحبائك.

برج الاسد

مهنيا وماليا:سيكون هناك بعض التوتر العاطفي خلال هذه الفترة

عاطفيا: سيقوم الطلاب بأداء جيد خلال هذه الفترة

برج العذراء

مهنيا واجتماعيا:من الناحية المهنية ، ستتحسن علاقتك مع رئيسك وزملائك. قد تكون هناك إصابات طفيفة

عاطفيا واجتماعيا:مارس الرياضة بانتظام وستشعر بصحة جيدة من الناحية النفسية والجسدية.



برج الميزان

مهنيا واجتماعيا:. يجب ألا تتورط كثيرًا مع أصدقائك وعلاقتك مع زوجتك ستكون جيدة.



عاطفيا وصحيا: تحتاج إلى تجنب التدخين والحفاظ على صحتك

برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا:من الناحية المالية ، هذا هو الوقت المناسب لسداد قروض المستحقات المعلقة.



مهنيا: سوف تنفق المال على شريكك وأطفالك مما يمنحهم السعادة.

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: إذا كانت هناك مشاكل في حياتك الزوجية ، فلا داعي للقلق لأن هذه مرحلة مؤقتة.



عاطفيا وعائليا: سيتم إنفاق معظم الوقت على الأصدقاء والعائلة و من ناحية الصحة ، ستكون بصحة جيدة خلال هذه الفترة وتستمتع بالحياة على أكمل وجه.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: ستعيش أنت وشريكك حياة سلمية معًا. إذا كانت هناك مسافة بينكما ، فقم بحل المشكلات.

عاطفيا: سوف تقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك وأحبائك. سيكون هناك بعض التوتر العاطفي خلال هذه الفترة

برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: مارس اليوجا والتأمل للحفاظ على صحة عقلك وجسمك.

مهنيا وماليا: من المهم ألا تبالغ في انفعالاتك وغضبك واحترس من دخلاء يعرضون علاقتك بشريك حياتك للتوتر.

برج الحوت

مهنيا وماليا:ستكون ناجحًا جدًا وفي إكمال أي مهمة تقوم بها خلال هذه الفترة.

عاطفيا: من الناحية المالية ، هذا هو الوقت المناسب لسداد قروض المستحقات المعلقة