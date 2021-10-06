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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 6/10/2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 6-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا وصحيا: بالحديث عن صحتك ، حافظ على لياقتك البدنية واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.
عاطفيا واجتماعيا:ستكون هناك فرصة عمل جديدة. تحتاج إلى التحقق من أموالك لأنه ستكون هناك نفقات خلال هذه الفترة.
 

برج الثور

عاطفيا:أنت محب للتميز وتشعر دائما بحاجة ملحة للحركة، لكن قد تميل للعصبية وعليك أن تتحكم في ذلك.
مهنيا وعائليا: من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

برج الجوزاء

عائليا وعاطفيا:يجب ألا تفرط في الثقة وأن تحل النزاعات مع أشقائك.

مهنيا واجتماعيا: سوف تقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك وأحبائك. سيكون هناك بعض التوتر العاطفي خلال هذه الفترة.

برج السرطان

مهنيا واجتماعيا:  يجب ألا تفرط في الثقة وأن تحل النزاعات مع أشقائك. 

عائليا وعاطفيا: سوف تقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك وأحبائك. 

برج الاسد

مهنيا وماليا:سيكون هناك بعض التوتر العاطفي خلال هذه الفترة
عاطفيا: سيقوم الطلاب بأداء جيد خلال هذه الفترة 

 

برج العذراء

مهنيا واجتماعيا:من الناحية المهنية ، ستتحسن علاقتك مع رئيسك وزملائك. قد تكون هناك إصابات طفيفة 
عاطفيا واجتماعيا:مارس الرياضة بانتظام وستشعر بصحة جيدة من الناحية النفسية والجسدية.
 

برج الميزان

 مهنيا واجتماعيا:. يجب ألا تتورط كثيرًا مع أصدقائك وعلاقتك مع زوجتك ستكون جيدة.

عاطفيا وصحيا:  تحتاج إلى تجنب التدخين والحفاظ على صحتك 

برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا:من الناحية المالية ، هذا هو الوقت المناسب لسداد قروض المستحقات المعلقة.

مهنيا:  سوف تنفق المال على شريكك وأطفالك مما يمنحهم السعادة.

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: إذا كانت هناك مشاكل في حياتك الزوجية ، فلا داعي للقلق لأن هذه مرحلة مؤقتة. 

عاطفيا وعائليا: سيتم إنفاق معظم الوقت على الأصدقاء والعائلة و من ناحية الصحة ، ستكون بصحة جيدة خلال هذه الفترة وتستمتع بالحياة على أكمل وجه.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: ستعيش أنت وشريكك حياة سلمية معًا. إذا كانت هناك مسافة بينكما ، فقم بحل المشكلات.
عاطفيا: سوف تقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك وأحبائك. سيكون هناك بعض التوتر العاطفي خلال هذه الفترة

برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا:  مارس اليوجا والتأمل للحفاظ على صحة عقلك وجسمك. 
مهنيا وماليا: من المهم ألا تبالغ في انفعالاتك وغضبك واحترس من دخلاء يعرضون علاقتك بشريك حياتك للتوتر.

برج الحوت

مهنيا وماليا:ستكون ناجحًا جدًا وفي إكمال أي مهمة تقوم بها خلال هذه الفترة. 
عاطفيا: من الناحية المالية ، هذا هو الوقت المناسب لسداد قروض المستحقات المعلقة

 

برج برج الثور برج السرطان برج الجوزاء الحمل برج الأسد

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