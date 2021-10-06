توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 6/10/2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 6-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
مهنيا وصحيا: بالحديث عن صحتك ، حافظ على لياقتك البدنية واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.
عاطفيا واجتماعيا:ستكون هناك فرصة عمل جديدة. تحتاج إلى التحقق من أموالك لأنه ستكون هناك نفقات خلال هذه الفترة.
برج الثور
عاطفيا:أنت محب للتميز وتشعر دائما بحاجة ملحة للحركة، لكن قد تميل للعصبية وعليك أن تتحكم في ذلك.
مهنيا وعائليا: من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.
برج الجوزاء
عائليا وعاطفيا:يجب ألا تفرط في الثقة وأن تحل النزاعات مع أشقائك.
مهنيا واجتماعيا: سوف تقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك وأحبائك. سيكون هناك بعض التوتر العاطفي خلال هذه الفترة.
برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: يجب ألا تفرط في الثقة وأن تحل النزاعات مع أشقائك.
عائليا وعاطفيا: سوف تقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك وأحبائك.
برج الاسد
مهنيا وماليا:سيكون هناك بعض التوتر العاطفي خلال هذه الفترة
عاطفيا: سيقوم الطلاب بأداء جيد خلال هذه الفترة
برج العذراء
مهنيا واجتماعيا:من الناحية المهنية ، ستتحسن علاقتك مع رئيسك وزملائك. قد تكون هناك إصابات طفيفة
عاطفيا واجتماعيا:مارس الرياضة بانتظام وستشعر بصحة جيدة من الناحية النفسية والجسدية.
برج الميزان
مهنيا واجتماعيا:. يجب ألا تتورط كثيرًا مع أصدقائك وعلاقتك مع زوجتك ستكون جيدة.
عاطفيا وصحيا: تحتاج إلى تجنب التدخين والحفاظ على صحتك
برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا:من الناحية المالية ، هذا هو الوقت المناسب لسداد قروض المستحقات المعلقة.
مهنيا: سوف تنفق المال على شريكك وأطفالك مما يمنحهم السعادة.
برج القوس
مهنيا واجتماعيا: إذا كانت هناك مشاكل في حياتك الزوجية ، فلا داعي للقلق لأن هذه مرحلة مؤقتة.
عاطفيا وعائليا: سيتم إنفاق معظم الوقت على الأصدقاء والعائلة و من ناحية الصحة ، ستكون بصحة جيدة خلال هذه الفترة وتستمتع بالحياة على أكمل وجه.
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: ستعيش أنت وشريكك حياة سلمية معًا. إذا كانت هناك مسافة بينكما ، فقم بحل المشكلات.
عاطفيا: سوف تقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك وأحبائك. سيكون هناك بعض التوتر العاطفي خلال هذه الفترة
برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: مارس اليوجا والتأمل للحفاظ على صحة عقلك وجسمك.
مهنيا وماليا: من المهم ألا تبالغ في انفعالاتك وغضبك واحترس من دخلاء يعرضون علاقتك بشريك حياتك للتوتر.
برج الحوت
مهنيا وماليا:ستكون ناجحًا جدًا وفي إكمال أي مهمة تقوم بها خلال هذه الفترة.
عاطفيا: من الناحية المالية ، هذا هو الوقت المناسب لسداد قروض المستحقات المعلقة