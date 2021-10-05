بعد تعطله .. 10% من مستخدمي فيسبوك اتجهوا لمواقع بديلة

قال أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مجموعة من المتخصصين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تابعوا أزمة تعطل مواقع التواصل الاجتماعي أمس.



ونفى بدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية غزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن يكون هناك سرقة بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لم يتم اختراق حسابات المستخدمين.



وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه لا يستطيع أحد الجزم بمعرفة سبب تعطل مواقع التواصل الاجتماعي، مبديًا تعجبه ممن ينسب التعطل إلى طفل صيني في الثالثة عشرة من عمره.



وأضاف أن تعطل عدد مواقع التواصل الاجتماعي جعل الجهات الأمنية الأمريكية تفكر في إيجاد تطبيقات تكنولوجية بديلة.



وأوضح، أن 10 % من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت معطلة بالأمس، ذهبوا لمواقع إلكترونية بديلة مثل تويتر وتليجرام.



وأتم حديثه خلال مداخلة على قناة صدى البلد، قائلا: إن أسهم شركة فيسبوك المطروحة في البورصة فقدت نحو 4.5 % من قيمتها على أثر تعطل التطبيق مساء أمس.

