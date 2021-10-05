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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد علماء الأزهر يكشف أهمية حفر الآبار في شفاء بعض الأمراض.. فيديو

محمد رضا
محمد رضا

قال الشيخ محمد رضا من علماء الازهر الشريف ، إن آبار المياه جعل الله لها ثوابا عظيما، مؤكدا أن هناك أمراض لا يشفي الإنسان منها إلا بحفر بئر ماء لمن يحتاجون إلى الماء .

وأضاف محمد رضا خلال لقائه في برنامج "بنت البلد" المذاع علي قناة "صدى البلد 2" الذى تقدمة الإعلامية نشوي مصطفى، أن  إن المؤسسة تقوم بعمل مبادرة وقف النخيل، وتقوم بزراعة النخيل.

ولفتت إلى أن النخلة عمة الجميع قائلا: " الرسول قال أكرموا عمتكم النخلة لآنها من طينة سيدنا أدم، فهناك علاقة بين الإنسان و النخل"، لافتا إلى إن الله جعل جميع المخلوقات على وجه الأرض تحتاج إلى الماء، مؤكدا أن أصل الحياة هو الماء.

وأوضح أن هناك البعض محروم من الماء مشيرا إلى أنه لو كل إنسان علم “أنه من سقى إنسانا سقاه الله من الرحيق المختوم” وهي مكانة عالية.، مؤكدا أن الماء هو أصل الحياة والله سبحانه وتعالى قال “وجعلنا من الماء كل شئ حي” مؤكدا أن جميع المخلوقات في حاجة إلى الماء حتى الجماد.

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