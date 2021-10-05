العالم يفقد 14% من الشعاب المرجانية خلال 10 سنوات.. شاهد

أذاعت فضائية يورونيوز تقريرا أصدرته الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية الثلاثاء أن حوالى 14 % من الشعب المرجانية في العالم زالت بين العامين 2009 و2018 بسبب التغير المناخي والصيد الجائر والتلوث.

وأشارت المنظمة التي استندت في تقريرها إلى بيانات من 12 ألف موقع في 73 بلدا، إلى أن وضع الشعاب المرجانية في العالم سنة 2020 "يقدم أدق لمحة علمية شاملة حتى اليوم عن الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في الحواجز المرجانية في العالم".

وأوضحت الشبكة أن "الشعاب المرجانية في العالم تتعرض لضغط دائم جراء الاحترار المتصل بالتغير المناخي وضغوط محلية أخرى بينها الصيد الجائر وتنمية السواحل بصورة غير مستدامة وتراجع نوعية الهواء".

حواجز المرجان



ولفت البيان إلى أن العالم فقد بين العامين 2009 و2018 حوالى 14 % من الشعاب المرجانية في حواجز المرجان، ما يمثل مساحة تقرب من 11700 كيلومتر مربع من المرجان، وهي كمية أكبر من كل المرجان الذي يعيش في أستراليا".

وأضافت المنظمة انه رغم أن الحواجز المرجانية تغطي أقل من 1 % من قاع البحر، لكنها تضم ما لا يقل عن ربع الثروة الحيوانية والنباتية الإجمالية في البحر، مع تشكيل موطن أساسي ومصدر للبروتينات والأدوية".

وأشارت الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية إلى أن ما لا يقل عن مليار شخص في العالم يعتمدون على ذلك في غذائهم أو للحماية من العواصف وعوامل التعرية".