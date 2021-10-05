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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدراسة تنطلق السبت.. رضا حجازي: الحضور يومي وإلزامي وتسجيل الغياب بصورة منتظمة

عام دراسي جديد
عام دراسي جديد

هنأ الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشون المعلمين، المعلمين بعيدهم، مؤكدا أنها ذكرى في غاية الاهمية للتعليم بمصر. 

 

وأضاف رضا حجازي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن المعلم صانع الأجيال والعنصر الهام في المنظومة التعليمية واي تطوير حقيقي في التعليم يبدأ بتطوير المعلم . 

 

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشون المعلمين، أن الحضور يومي والزامي وسيتم أخذ الحضور والغياب بصورة منضبطة، مشير إلي أن الدراسة ستبدأ السبت المقبل بانتظام دون تجزئة الأيام كما يتردد. 

 

وتابع أن الفسحة ستكون متفاوتة ويتم عمل فسحة لصفوف وفسحة أخرى لصفوف أخري، لافتا إلى أن الطالب المخالط عليه إحضار أوراق تثبت بأنه مخالط ويمكن لهذا الطالب متابعة الدراسة وهو في المنزل. 

 

وأكمل الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشون المعلمين، أنه كل المتواجد في الحرم الدراسي فوق ال ١٨ عاما لابد أن يكون تلقى لقاح كورونا والمقصود هنا العاملين في التربية والتعليم، مستدركا أن نخاف على المدرسين والطلاب لذلك التطعيم ضرورة ملحة.

رضا حجازى وزير التربية العام الدراسي اخبار التوك شو لقاح كورونا

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