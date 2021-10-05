رصد 163 ألف مخالفة.. الري: المتعدي على النيل يتحمل تكلفة الإزالة ويحال للنيابة العسكرية

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه تم رصد 163 ألف حالة تعد على المجاري المائية في مصر.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه تم إزالة 863 حالة تعدي على المجاري المائية في اليوم الأول للحملة، على أن يتم تحديث العداد يوميًا.



وأضاف محمد غانم، أن حملة الإزالة بدأت في فرع رشيد، ومخطط إزالة 3 آلاف حالة تعدي خلال 10 أيام، حيث تم في اليوم الأول إزالة 568 حالة تعدي على فرع رشيد.



وأوضح محمد غانم، أن المخالفات أخذت صورًا متعددة منها ردم جزء من المجرى المائي لتوسعة مساحة الأرض التي يملكها المخالف، أو أنه قام ببناء منزل عليها بشكل مخالف.



وأتم محمد غانم، حديثه قائلا: إن أعمال الإزالة تتم على حساب المتعدي ومن ثم إحالته للنيابة العسكرية.

