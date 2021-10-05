السماح بالسفر مباشرة للسعودية لعدد من الفئات

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية إنه صدر منذ قليل بيان من وزارة الداخلية السعودية حيث تقرر السماح بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التي يتطلب القدوم منها قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول إلى المملكة منها جمهورية مصر العربية لعدد من الفئات، على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسي داخل المملكة عند وصولهم، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.

وأفاد حنفي أن هذه الفئات هي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد، وكذلك المعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ومعاهد التدريب، وطلاب المنح الدراسية.

واختتم حنفي أنه يستثنى من تطبيق الحجر المؤسسي من تلقوا جرعة أو استكملوا تلقي جرعات اللقاح داخل المملكة على أن يشمل ذلك مرافقي تلك الفئات وعائلاتهم والعاملين في القطاعين العام والخاص.



كما شمل بيان وزارة الداخلية السعودية رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18عاماً إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات الصحية المعلنة لسفر المواطنين السعوديين سابقاً، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.