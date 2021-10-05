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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القاهرة في 24 ساعة.. 2200 مدرسة تستعد لاستقبال 2 مليون طالب.. وتوزيع شنط وأدوات مدرسية على الأيتام والأكثر احتياجا

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

شهدت محافظة القاهرة أحداثا مختلفة على مدار اليوم نستعرضها فيما يلي :

محافظ القاهرة: 2200 مدرسة تستعد لاستقبال 2 مليون طالب خلال أيام

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه جاري العمل على توفير أقصى حماية للطلاب ، خاصة وأن القاهرة يوجد بها أكثر من ٢ مليون طالب و٢٢٠٠ مدرسة يستعدون للعام الدراسي الجديد خلال أيام.

وشدد محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته،  مؤكدًا أنه سيكون هناك محاسبة فورية على أي تقصير .

وطالب محافظ القاهرة، بوجود تنسيق مستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافيةواستعواض النواقص على الفور مشيرا إلى ضرورة تواجد الزائرة الصحية او المشرفة الطبية بالمدارس.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه بعد عامين من جائحة كورونا تقرر أن يكون هذا العام حضوريا لكافة الطلاب وهو ما يتطلب التشديد على الإجراءات الاحترازية منذ بدايةالعام حتى نهايته ، مؤكدا على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت سبب رئيس في تقليل الوفيات والإصابات ، وهناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع.

نائب محافظ القاهرة يوزع شنط وأدوات مدرسية على الأيتام والأكثر احتياجا

زار الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جمعية نسائم المحبة بشارع زغلول بحى الزيتون.

ووزع  نائب محافظ القاهرة شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا وتحت إشراف إدارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك في ضوء توجيهات  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برعاية الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

كما زار  نائب المحافظ للمنطقه الشمالية  جمعية التربية الإسلامية بحى روض الفرج بحضور  رئيس الحى وقام  بتوزيع شنط وأدوات مدرسية على الأيتام والأسر الأكثر احتياجا.

وأكد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

محافظة القاهرة اخبار المحافظات ٢٢٠٠ مدرسة يستعدون للعام الدراسي الجديد الإدارات التعليمية التربية والتعليم

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نائب محافظ القاهرة يوزع شنط وأدوات مدرسية على الأيتام والأكثر احتياجا

محافظ القاهرة: 2200 مدرسة تستعد لاستقبال 2 مليون طالب خلال أيام

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