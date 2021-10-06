التعليم تطالب طلاب الثانوي بسداد رسوم اقساط تأمين التابلت بمكاتب البريد المصري

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات للمديريات التعليمية بضرورة التنبيه على الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالإدارات والمدارس بضرورة سداد رسوم أقساط تأمين التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي وذلك على النحو التالي :

طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى

طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية

طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية

طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية

المعلمين والسادة القائمين على العملية التأمينية بالمديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة التأمينية الرابعة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب او المعلم في التغطية التأمينية ويقوم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد أو قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي / التلف الجزئي

وكان قد ترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد 2021/2022، ومناقشة عدد من القضايا التعليمية المختلفة، وذلك بديوان عام الوزارة.

وزير التعليم : الوزارة تستهدف أن يكون هذا العام حضوريًا لسد الفجوة التعليمية





وقال “شوقي”، إننا مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب في العام الدراسى الجديد بصورة أقوى، مشددًا على أن الوزارة تستهدف أن يكون هذا العام حضوريًا، لسد الفجوة التعليمية عند الطلاب والتى تسببت فيها جائحة كورونا خلال العامين السابقين.



وأشار الوزير إلى أن الدولة مهتمة بانتظام العام الدراسى الجديد وإعادة العملية التعليمية، خاصة الطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، لإتاحة الفرصة لأطفال هذه الصفوف أن يتعلموا في المدارس، بالإضافة إلى حضور جميع الصفوف التعليمية الأخرى واستكمال المناهج التعليمية.



وأضاف الوزير أن التطوير الأساسى الذى يحدث فى بناء المناهج الجديدة من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائى هدفه إكساب الطلاب عدة مهارات منها المهارات المهنية والتكنولوجية، وترسيخ القيم والأخلاق وتنمية حب الاطلاع، والبعد عن الحفظ والتلقين، مؤكدًا على أن دور المعلم فى تحفيز الطلاب على التعلم هو أهم دور فى المنظومة.



واستكمل الوزير بأن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.



ووجه الوزير أثناء الاجتماع بإنشاء صفحة رسمية خاصة موثقة بالمجلس لتكون هى القناة الشرعية لنبض وأصوات وآراء أولياء الأمور، والذى يعتد به فى الأمور الخاصة بالعملية التعليمية، مع وجود حملة إعلامية لتوعية أولياء الأمور بضرورة انتظام الطلاب فى المدارس، وجمع الآراء والاستفسارات التى تخص المنظومة التعليمية.



وأكد الدكتور طارق شوقى أن هناك جولات ميدانية خلال العام الدراسى الجديد فى مختلف المحافظات لمتابعة انتظام العملية التعليمية بوجود أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أنه سيتم استهداف المحافظات لتبادل الحوار مع عناصر العملية التعليمية والرد على الاستفسارات.



من جانبه أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين على أن الوزارة حريصة على انتظام العام الدراسى الجديد حضوريًا، وانتظام المعلمين، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة للمديريات التعليمية باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتم توجيه مديري المديريات باتباع نظام تقسيم الفترات، لتطبيق التباعد بين الطلاب، للمحافظة على صحة الطلاب والمعلمين.



من جهته أكد المهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، على دعم المجلس الكامل لاستراتيجية الوزارة بوجه عام ورؤية الدكتور الوزير بشأن تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المجلس فى جميع المحافظات يقوم بمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، والعمل لن يتوقف لتوصيل رسالة العلم الحقيقية.