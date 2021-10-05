15.4 % زيادة في أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف المصرية

حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًّا جديدًا في إيرادات وأرباح الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/ 2022م ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح مبلغًا وقدره (363,899,994) جنيهًا ، بزيادة قدرها (48,515,245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15,4% عن نفس الفترة من العام المالي 2020 /2021م.

إيرادات وأرباح مالية

ووفقاً لهيئة الأوقاف المصرية فقد حققت أربعة أرقام قياسية جديدة في هذا الربع الأول على النحو التالي:

1- شهر يوليو 2021م حققت مبلغًا وقدره (100,052,525) جنيهًا ، بزيادة قدرها (11,525,579) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 13%.

2- شهر أغسطس 2021م حققت مبلغًا وقدره (122,5) مليون جنيه بزيادة قدرها (30,929,832) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي ، وبنسبة زيادة 33,8%.

3- شهر سبتمبر 2021م حققت مبلغًا وقدره (141,254,807) جنيه بزيادة قدرها (5,967,172) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي ، وبنسبة زيادة تبلغ 4,4%.

4- إجمالي الربع الأول (يوليو - أغسطس - سبتمبر) حققت مبلغًا وقدره (363,899,994) جنيهًا ، بزيادة قدرها (48,515,245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15,4% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.