سبب تلقي لقاح كورونا والأنفلونزا في هذا التوقيت.. فيديو

قال الدكتور فايد عطية أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة، إن تشديد الدولة علي تلقي المواطنين لقاح كورونا مهم جدا وهذا ساعد علي تقليل إصابات فيروس كورونا في مصر عن الدول الأخرى، بالإضافة إلى تقليل أعداد الوفيات والحالات الحرجة والتي تحتاج الدخول للعناية المركزة.

وأضاف فايد عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، أن المواطنين يجب أن يسارعوا للتسجيل لتلقي لقاح كورونا، مؤكدا أن الدولة المصرية اتاحت العديد من المراكز لتلقي المواطنين للقاح كورونا، مؤكدا أهمية تعاطي لقاح الأنفلونزا الموسمي.

وأوضح فايد عطية، أن لقاح الإنفلونزا يتغير كل سنة، حسب التنوع الوراثي الذى يحدث في الأنفلونزا ومهم أن يتعاطاه المواطن، مشيرا إلى أن أعراض كورونا الآن متشابهة مع أعراض الأنفلونزا.

وتابع فايد عطية، أن الأنفلونزا تسبب حالات وفاه سنويا أضعاف ما يسببه كورونا، مؤكدا أن لقاح الأنفلونزا لا يتعارض مع لقاح كورونا ولكن يجب الفصل بينهم أسبوعين.