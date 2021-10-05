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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السبت.. "تجلي" مهرجان فني بطابع المولد في الجريك كامبس

نجوم مولد الجريك
نجوم مولد الجريك كامبس

تشهد منطقة وسط البلد بالقاهرة أول مهرجان غنائي يجسد طابع المولد، يستمر على مدار اليوم،  وذلك مساء السبت 16 أكتوبر في ساحة الحرم اليوناني "جريك كامبس".

 

ويحتضن مهرجان "تجلي" توليفة من أبرز نجوم الموسيقى الصوفية في مصر، بواقع سبع حفلات غنائية متتالية لأول مرة، بمشاركة المطرب علي الهلباوي وفرقة الحضرة والمطرب وائل الفشني وفرقة المولوية مع عامر التوني وفرقة مشروع روح،  في يوم احتفالي مطول يفتح أبوابه من الرابعة عصرا حتى منتصف الليل في مسرح "الجريك كامبس" بميدان التحرير. 

 

ويقدم مهرجان تجلي أول تجربة حية لعالم المولد بكافة تفاصيله وعروضه وألعابه المعتادة،  بين الزفة والنيشان والساقية وعروسة المولد مع تقديم توليفة متنوعة من الأكلات الشعبية والعروض التراثية المرتبطة بتيمة المولد الصوفية،  بجانب تقديم وجبة غنائية دسمة من روح الموسيقى والأغاني الروحانية المصرية وعروض التنورة والطرب.

 

ويأتي مهرجان تجلي في افتتاحية سلسلة حفلات تجربة "جريك بيتس"، التي يقدمها مجموعة من الشباب من منظمي الحفلات سعيا وراء إحياء حفلات غنائية وموسيقية أسبوعية على مدار العام تضم كل حفلة منهم طابعا وشخصية مختلفة من حيث نوعية الألوان الموسيقية بين الراب والبوب والأندرجرواند والطرب الأصيل والموسيقى الغربية في محاول لإرضاء كافة الأذواق الموسيقية لدى مختلف فئات الجماهير، مع توفير بيئة عرض للفرق الغنائية الصاعدة والتجارب الموسيقية الشبابية الجديدة لتقديم مواهبهم أمام الجمهور بحفلات ومهرجانات حية.

مهرجان المولد علي الهلباوي عامر التونى وائل الفشني

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