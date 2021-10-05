البطل فؤاد حسن سالم يروي تفاصيل رحلة الـ 23 يوما وبطولاته في معركة النصر

داخل غرفة صغيرة يستند "فؤاد حسن سالم" ذو الشارب الصعيدي الأصيل والوجه المليء بالتجاعيد، على فراشه هو وزجته بعد أن نحل المرض جسديهما، فوراء تلك الكهولة والعجز رجل خاض معارك مصيرية بحرب 6 أكتوبر والاستنزاف و حرب يونيو 67.

البطل فؤاد حسن

خاض عم "فؤاد" صاحب الـ 78 عاما، ثلاثة حروب واجهتها مصر خلال الـ 5 عقود الماضية، بداية من حرب يونيو 67 وحرب الاستنزاف وصولاً إلى انتصار أكتوبر المجيد، مسطراً تاريخا من البطولات العظيمة ظلت وساماً على صدره حتى الوقت الآني.

قضى عم "فؤاد" 11عاما بالجيش المصري، واجه فيها الموت أكثر من مرة نتيجة مواجهاته المختلفة مع العدو وأوجاع الحروب، حيث تلقى بقدمه رصاصة غادرة من العدو الإسرائيلي خلال حرب يونيو 67 ليظل متحملاً إصابته لمدة 23 يوما فترة عودته سيراً على الأقدام من العريش إلى القاهرة متناسياً آلامه، حاملاً بداخله الغضب والثأر لزملائه الذي نالوا الشهادة في عدوان غادر راح فيه خيرة شباب هذا الوطن.

البطل فؤاد حسن

يحكي البطل "فؤاد"، لموقع "صدى البلد" أنه فور عودته إلى القاهرة تم استدعاؤه إلى وحدته الأساسية بسلاح المدفعية، ليخوض بعدها حرب الاستنزاف مع عدد من القادة العظام كالفريق "عبد المنعم رياض" لمدة وصلت لقرابة الـ6 سنوات تاركاً وراءه أسرته وحياته لتحقيق حلم النصر على العدو الإسرائيلي الذي احتل سيناء بعد حرب 5 يونيو 67.

البطل فؤاد حسن

لم ييأس " فؤاد" من فكرة الانتصار على العدو الإسرائيلي و استرداد أراضي الفيروز المحتلة آنذاك، ليتحقق حلمه بالعبور بعد استدعائه مجدداً بالجيش المصري يوم 3 أكتوبر من 1973، ليتجه نحو الجبهة بالجيش الثالث بقيادة الفريق "عبد المنعم واصل"، والتي حقق فيها نجاحا هو وزملاؤه بالجيش الثالث الميداني، ليتم بعدها انهاء خدمته العسكرية ليبدأ حياته من جديد وبداخله الفخر لكونه أحد ابطال حرب أكتوبر.

وبعد قضاء "فؤاد" واجبه الوطني، عُين بمعهد البحوث كعامل مصعد، لينقل كفاحه من الجبهة إلى الحياة الشاقة في تربية أولاده وأولاد أخيه السبعة، مضحياً من أجلهم بسنين عمره وشبابه في إعالتهم، حتى بات عجوزا مسنا لا يجد من يسأل عنه أو من يكرمه على بطولاته العظيمة.

البطل فؤاد حسن وزوجته

يعيش عم فؤاد حالياً، داخل غرفة صغيرة بمنطقة عزبة النخل، وعلى الرغم من الحياة الصعبة، إلا أنه ظل وفياً لزوجته مرافقاً إياها بفراش المرض بعد أن فقدت النطق و راح عن عينيها البصر لشدة مرضها الصعب واصفاً حاله وهو ممسك دموعه في شموخ الأبطال.

زوجة البطل فؤاد حسن



ووجه البطل فؤاد حسن سالم رسالة للرئيس السيسي قائلا: "أنا مش عاوز غير شقة بدل الأوضة اللي أنا عايش فيها وعاوز أتعالج أنا ومراتي".