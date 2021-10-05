كمرحلة أولى.. الصحة: ندرس تطعيم طلاب الثانوية بلقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إنه يتم دراسة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية كمرحلة أولى بلقاحات كورونا .

وأضاف محمد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم يشرفون على تنفيذ خطة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا ".

وتابع محمد عبد الفتاح :" نهيب بكل الأفراد المرتبطين بالعملية التعليمية سواء كانوا معلمين أو إداريين او عاملين بالحصول على لقاحات كورونا، لأنه لن يسمح بدخول أي قائم على العلمية التعليمية بدون الحصول على اللقاح".

وأكمل محمد عبد الفتاح :" نحن حريصين على سلامة وأمان طلاب المدارس وفور الاشتباه في أي حالة يتم تقييم الحالة التي يشتبه اصابتها بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الطبية لها ولا يمكن الحديث عن غلق للفصل او المدرسة او المجمع التعليمي إلا بعد دراسة وتقييم الوضع الوبائي جيدا".



