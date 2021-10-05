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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يتعاقد مع المهاجم الزامبي الهداف جاستن شونجا

المهاجم الزامبي
المهاجم الزامبي الهداف جاستن شونجا

أعلن النادي الإسماعيلي عن تعاقده مع المهاجم الزامبي الهداف جاستن شونجا  لمدة 3 مواسم قادماً من نادي كيب تاون سيتي الجنوب أفريقي.

 

واستقر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف، على رحيل عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، يتقدمهم آري بابل الذي تم الترحيب بإعارته إلى الكويت إضافة إلى الحارسين محمد صبحي ومحمد مجدي والثلاثي وجيه عبد الحكيم ومحمود عبد الله ومروان شوقي، لعدم الحاجة الفنية لهم.

 

وينتظر طلعت يوسف انتهاء تجميد صفقة اللاعب الليبي محمد الترهوني بسبب البطاقة الدولية التي رفض مسئولو فريق الأهلي الليبي منحها لمسؤولي الإسماعيلي لرغبتهم الحصول على مبلغ 400 ألف دولار نظير الاستغناء عن اللاعب رغم أنه وقع على عقود انضمامه للقلعة الصفراء.

 

وتسعى اللجنة الفنية للنادي الإسماعيلي للتفاوض مع الأهلي الليبي لتقليل المبلغ المطلوب قبل غلق القيد في 7 من أكتوبر الجاري. 

النادي الاسماعيلي جاستن شونجا نادي كيب تاون سيتي الجنوب أفريقي طلعت يوسف أرى بابل محمد صبحي محمد مجدى وجيه عبد الحكيم

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