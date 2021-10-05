الموافقة على 47 طلب تقنين على أملاك الدولة في بني سويف

قبول 3 تظلمات

ترأس الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(84)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواءجمال مسعودالسكرتير العام،المستشار حسام سلامة أحمد مفوض الدولة بالمحافظة ، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تم قبول 3 تظلمات و الموافقة على 47طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن"إلى 2985 طلبا،فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1650عقدا موزعا (1113عقود مباني+447عقد زراعة).

وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.